Os melhores filmes e séries de Natal no Disney+

As férias são mais mágicas no serviço de streaming da Disney. Confira uma seleção de produções natalinas para ver nas Festas!
Como já é tradição, o Disney+ criou sua coleção Boas Festas com algumas das melhores séries e filmes de Natal do serviço de streaming. Desde especiais da Marvel Studios e Star Wars até curtas animados de personagens famosos da Pixar e Walt Disney Studios.
Veja, a seguir, algumas das mais clássicas e divertidas produções natalinas que você encontra no Disney+:
Esqueceram de Mim
Esqueceram de Mim (1990) é um clássico imperdível que vale ser visto todos os anos. No filme, o menino Kevin McCallister (Macaulay Culkin) terá que sobreviver ao Natal sozinho quando sua família o esquece em casa acidentalmente. O problema? Há alguns ladrões que querem aproveitar a situação para roubar a casa de Kevin.
Além do primeiro filme, é possível assistir todos os demais longas da franquia Esqueceram de Mim no Disney+.
Um Herói de Brinquedo
Outra atração imperdível é o filme Um Herói de Brinquedo (1996), estrelado por Arnold Schwarzenegger. A produção é uma das mais clássicas do Natal e conta a história de dois pais que se desafiam para uma luta para conseguir o último exemplar do boneco de brinquedo que seus filhos desejam: o famoso Turbo Man.
Era Uma Vez um Boneco de Neve
Neste curta de animação natalino os fãs de Frozen descobrem a origem de Olaf, o famoso boneco de neve da franquia. Em Era Uma Vez um Boneco de Neve, o público acompanha os primeiros passos de Olaf e sua busca por identidade nas montanhas nevadas próximas a Arendelle.
Meu Papai é Noel
O filme Meu Papai é Noel, de 1994, marcou gerações com Tim Allen assumindo o cargo de Papai Noel. Em 2022, o ator retornou ao seu famoso papel como Scott Calvin, mas na nova série Meu Papai (Ainda) é Noel, ele pretendia se aposentar… Só que as coisas não saem bem como Scott planejava!
Aconteceu no Natal do Mickey
É impossível não se emocionar ao assistir Aconteceu de Novo no Natal do Mickey, especial lançado em 1999 em que Mickey e seus amigos contam três histórias natalinas onde todos descobrem a verdadeira alegria do Natal.
Mas, o teimoso Pato Donald tenta resistir à animação natalina dos amigos, mas acaba se divertindo com Mickey e o Pluto quando eles aprendem uma grande lição sobre o poder da amizade.
Os Fantasmas de Scrooge
Em 2009, o ator Jim Carrey assumiu o papel de Ebenezer Scrooge no filme Os Fantasmas de Scrooge. O longa traz uma nova adaptação da tradicional história de “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens.
No filme, três fantasmas levam o avarento Sr. Scrooge em uma viagem em que revelam grandes verdades que estavam enterradas há tempos para que ele abra o coração e entenda o real espírito do Natal.
O Natal dos Muppets
Os divertidos Muppets também fizeram a sua versão para o clássico “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens. No filme da turma, O Natal dos Muppets, o velho avarento Scrooge é vivido pelo ator Michael Caine que se encontra com os seus fantasmas do passado, presente e futuro.
Quando isso ocorre, ele conhece o bondoso e humilde Bob Cratchit (o sapo Caco) e sua família, que ensinam a Scrooge o verdadeiro significado e importância do Natal.
The Disney Holiday Sing Along
O especial de Natal da Disney de 2020 oferece música e magia. The Disney Holiday Sing Along é um evento musical perfeito para celebrar as Festas.
Com estrelas convidadas pela Disney, o especial traz nomes como o grupo sul-coreano BTS e Michael Bublé, que cantam algumas das canções mais lendárias do Natal com letras para que toda a família se junte à magia.
Milagre na Rua 34
Este filme de 1994 é outro que já virou um clássico para assistir nas Festas! O Milagre da Rua 34 conta a história de Susan, uma garotinha de seis anos cuja mãe contou o “segredo” do Papai Noel.
Depois de saber a verdade, ela não espera mais que o bom velhinho chegue com presentes na noite de Natal. Só que ao conhecer o Papai Noel de uma loja de departamentos, ela começa a acreditar que ele é de verdade.