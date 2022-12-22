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Os melhores filmes e séries de Natal no Disney+

22 de dezembro de 2022
22 de dezembro de 2022

As férias são mais mágicas no serviço de streaming da Disney. Confira uma seleção de produções natalinas para ver nas Festas!


Como já é tradição, o Disney+ criou sua coleção Boas Festas com algumas das melhores séries e filmes de Natal do serviço de streaming. Desde especiais da Marvel Studios e Star Wars até curtas animados de personagens famosos da Pixar e Walt Disney Studios.

Veja, a seguir, algumas das mais clássicas e divertidas produções natalinas que você encontra no Disney+:

Esqueceram de Mim


Esqueceram de Mim

Esqueceram de Mim (1990) é um clássico imperdível que vale ser visto todos os anos. No filme, o menino Kevin McCallister (Macaulay Culkin) terá que sobreviver ao Natal sozinho quando sua família o esquece em casa acidentalmente. O problema? Há alguns ladrões que querem aproveitar a situação para roubar a casa de Kevin.

Além do primeiro filme, é possível assistir todos os demais longas da franquia Esqueceram de Mim no Disney+.

Um Herói de Brinquedo


Um Herói de Brinquedo

Outra atração imperdível é o filme Um Herói de Brinquedo (1996), estrelado por Arnold Schwarzenegger. A produção é uma das mais clássicas do Natal e conta a história de dois pais que se desafiam para uma luta para conseguir o último exemplar do boneco de brinquedo que seus filhos desejam: o famoso Turbo Man.

Era Uma Vez um Boneco de Neve


Era Uma Vez um Boneco de Neve

Neste curta de animação natalino os fãs de Frozen descobrem a origem de Olaf, o famoso boneco de neve da franquia. Em Era Uma Vez um Boneco de Neve, o público acompanha os primeiros passos de Olaf e sua busca por identidade nas montanhas nevadas próximas a Arendelle.

Meu Papai é Noel


Meu Papai é Noel

O filme Meu Papai é Noel, de 1994, marcou gerações com Tim Allen assumindo o cargo de Papai Noel. Em 2022, o ator retornou ao seu famoso papel como Scott Calvin, mas na nova série Meu Papai (Ainda) é Noel, ele pretendia se aposentar… Só que as coisas não saem bem como Scott planejava!

Aconteceu no Natal do Mickey


Aconteceu no Natal do Mickey

É impossível não se emocionar ao assistir Aconteceu de Novo no Natal do Mickey, especial lançado em 1999 em que Mickey e seus amigos contam três histórias natalinas onde todos descobrem a verdadeira alegria do Natal.

Mas, o teimoso Pato Donald tenta resistir à animação natalina dos amigos, mas acaba se divertindo com Mickey e o Pluto quando eles aprendem uma grande lição sobre o poder da amizade.

Os Fantasmas de Scrooge


Os Fantasmas de Scrooge

Em 2009, o ator Jim Carrey assumiu o papel de Ebenezer Scrooge no filme Os Fantasmas de Scrooge. O longa traz uma nova adaptação da tradicional história de “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens.

No filme, três fantasmas levam o avarento Sr. Scrooge em uma viagem em que revelam grandes verdades que estavam enterradas há tempos para que ele abra o coração e entenda o real espírito do Natal.

O Natal dos Muppets


O Natal dos Muppets

Os divertidos Muppets também fizeram a sua versão para o clássico “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens. No filme da turma, O Natal dos Muppets, o velho avarento Scrooge é vivido pelo ator Michael Caine que se encontra com os seus fantasmas do passado, presente e futuro.

Quando isso ocorre, ele conhece o bondoso e humilde Bob Cratchit (o sapo Caco) e sua família, que ensinam a Scrooge o verdadeiro significado e importância do Natal.

The Disney Holiday Sing Along


The Disney Holiday Sing Along

O especial de Natal da Disney de 2020 oferece música e magia. The Disney Holiday Sing Along é um evento musical perfeito para celebrar as Festas.

Com estrelas convidadas pela Disney, o especial traz nomes como o grupo sul-coreano BTS e Michael Bublé, que cantam algumas das canções mais lendárias do Natal com letras para que toda a família se junte à magia.

Milagre na Rua 34


Milagre na Rua 34

Este filme de 1994 é outro que já virou um clássico para assistir nas Festas! O Milagre da Rua 34 conta a história de Susan, uma garotinha de seis anos cuja mãe contou o “segredo” do Papai Noel.

Depois de saber a verdade, ela não espera mais que o bom velhinho chegue com presentes na noite de Natal. Só que ao conhecer o Papai Noel de uma loja de departamentos, ela começa a acreditar que ele é de verdade.

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