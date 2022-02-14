Cancel
NOVEDADES MARVEL

Os segredos do novo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, estreia da Marvel 

14 de fevereiro de 2022
14 de fevereiro de 2022

Trailer foi apresentado ao público no intervalo do Super Bowl 2022. Estrelado por Benedict Cumberbatch, filme é um dos mais aguardados lançamentos deste ano


A espera chegou ao fim. Durante o intervalo do último Super Bowl, neste domingo (13), foi apresentado ao público o novo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, produção que será exibida pelo Disney+ depois de estrear nos cinemas.

Com o trailer, os fãs do Universo Marvel tiveram a oportunidade de ver cenas inéditas do filme protagonizado por Benedict Cumberbatch no papel de um dos heróis mais poderosos da Marvel: o Doutor Estranho. 

Dr Strange

O que mostra o novo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?


Depois de sua aparição no longa-metragem Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, o personagem volta aos cinemas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O filme é dirigido por Sam Raimi, famoso por seu trabalho no comando da primeira trilogia do Homem-Aranha, lançada mundialmente nos anos 2000.

O trailer mais recente de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura mostra Stephen Strange sofrendo com pesadelos recorrentes, que o deixam obcecado por descobrir o significado desses sonhos. Ele também é alertado por Wong (papel de Benedict Wong) sobre os perigos de ter aberto o portal para outro universo.

No vídeo, ficamos sabendo também mais sobre a parceria do Dr. Estranho com Wanda (Elizabeth Olsen), a protagonista da série WandaVision, exibida com exclusividade no Disney+. O feiticeiro pede ajuda dela para enfrentar seus novos inimigos – inclusive uma versão maligna dele mesmo.   

Dr Strange

Quando estreia Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?


O novo filme da Marvel estará disponível nos cinemas brasileiros no dia 5 de maio de 2022. Além de Cumberbatch e Elizabeth Olsen, o elenco traz também Rachel McAdams.

Vale lembrar que esta é a continuação da saga que começou em 2016, com o lançamento de Doutor Estranho, o primeiro longa-metragem solo do herói da Marvel.

Na sequência, ele apareceu em Thor: Ragnarok e Vingadores: Guerra Infinita, ambos de 2017, além de Vingadores: Ultimato, em 2019. Falta pouco para ver o Dr. Estranho de novo na telona!

Quer receber todas as novidades de Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set