Os segredos mais curiosos revelados por Pedro Pascal sobre The Mandalorian

Pedro Pascal é um dos grandes destaques da terceira temporada de The Mandalorian, série que tem episódios novos toda quarta-feira no Disney+.

O talentoso ator interpreta Din Djarin e revelou alguns segredos dos bastidores na série documental Disney Gallery/Star Wars: The Mandalorian (também disponível no Disney+).

Os episódios revelam diferentes curiosidades de The Mandalorian por meio de entrevistas, gravações making-off e conversas de mesa-redonda mediadas pelo diretor e produtor Jon Favreau.

Conheça alguns dos segredos dessa série de sucesso.







Pedro Pascal tem dois dublês em The Mandalorian





Você pensava que só existia um Pedro Pascal?

“Sou o terceiro em cena junto com dois homens incríveis, Brendan Wayne e Lateef. A minha atuação depende do físico deles em muitos sentidos. Não poderia atuar sem os dois”, diz o ator em um dos episódios de Disney Gallery.

Brendan é o dublê responsável por manusear as armas: “O lado pistoleiro do mandaloriano existe graças a ele”, afirma. Já Lateef, como explica Pascal, é o “mestre da capoeira, o guerreiro jiu jitsu que faz de tudo”.





O desafio da narração em off





Projetar muitas emoções com a voz foi um desafio para Pascal. Com um microfone e uma tela à sua frente, teve que reproduzir falas icônicas do mandaloriano que, em muitas cenas, tem o rosto coberto por um capacete.

Não é possível ver a boca e nem as expressões, mas é o ator que faz a voz em off do caçador de recompensas.

“É interessante fazer narração em off. Podemos improvisar no meio delas”, explica Pascal em Disney Gallery/Star Wars: The Mandalorian.







O amor ao universo Star Wars em The Mandalorian





O aspecto mais importante de um projeto como esse, diz Pedro Pascal na série documental, é incorporar o amor que existe pelo universo Star Wars à atuação e à narração.

Afinal, trata-se de um universo que possui muitos fãs de diferentes gerações por todo o mundo e o ator protagonista está ciente da responsabilidade que tem.

“Todos nós adoramos os efeitos especiais e as incríveis experiências visuais, mas o que mais aproveitamos são as relações [com o universo Star Wars] e os personagens”, destaca.





Um mandaloriano humano





Em Disney Gallery: The Mandalorian, Pedro Pascal reflete sobre a tarefa de interpretar o personagem da forma mais íntima e humana possível, mesmo tendo uma armadura cobrindo o seu corpo por completo.

“A ideia é que você se identifique com ele [Din Djarin]. Todos temos nossa própria armadura e precisamos tirá-la. Isso faz dele o personagem que todos querem imitar”, conclui o ator.





Confira The Mandalorian no Disney+





As aventuras de Din Djarin e Grogu pela galáxia continuam e grandes desafios esperam os personagens. Você confere os novos episódios da terceira temporada de The Mandalorian no Disney+.