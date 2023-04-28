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Os segredos por trás da criação de Rocket e Groot em Guardiões da Galáxia

28 de abril de 2023
28 de abril de 2023

Os dois personagens queridinhos da franquia exigiram recursos diversos em sua criação. Confira!  


Não se pode falar em Guardiões da Galáxia sem pensar em Rocket e Groot. O esperto guaxinim e a arvorezinha travessa são criaturas emblemáticas da franquia, responsáveis por trazer pitadas de humor e ainda mais ação para as produções.

Para que os dois ganhassem vida, uma série de recursos precisaram ser colocados em prática. É o que revela o extra Os Efeitos Visuais Intergaláticos de Guardiões da Galáxia, disponível com exclusividade no Disney+.

Confira, a seguir, como foi a criação desses dois melhores amigos

Guardiões da Galáxia

Rocket e Groot foram interpretados por humanos


Ainda que fossem uma criatura animal e outra vegetal, havia atores reais no set para interpretar Rocket e Groot. 

Krystian, um mímico polones, foi responsável pelos movimentos de Groot. Já Rocket foi interpretado por Sean, irmão de James Gunn, roteirista e diretor de Guardiões da Galáxia.

Gunn afirma que Sean "criou o personagem Rocket". "Muitas vezes ele estava com um macacão verde, com só o rosto para fora, e rastejava como um caranguejo para estar na altura de Rocket", disse o diretor. 


A importância da atuação de Bradley Cooper para além da dublagem 


O ator Bradley Cooper foi o responsável por dar voz ao personagem Rocket. No entanto, sua participação não parou por aí. A estrela de Hollywood também influenciou nos movimentos do personagem. 

A equipe por trás da produção executiva detalha a importância de Cooper no processo de criação: "Tudo que ele fez também foi filmado. E foi usado consistentemente como referência. Os movimentos faciais e, às vezes, até os gestos", afirmaram os produtores

Guardiões da Galáxia


"Foi ou não foi feito em computador?" A pergunta que os animadores perseguiam


Para que o resultado de Rocket e Groot fosse o mais perfeito possível, os efeitos visuais tiveram um papel crucial, aliado à interpretação de todos os atores envolvidos na produção. 

O objetivo era passar o máximo de veracidade aos personagens, a ponto do público se perguntar se aquilo realmente foi feito por um computador.

"Depois a equipe dos efeitos visuais vem e pega o que Bradley fez, o que Sean fez e acrescenta algo", explica James Gunn. Assim, unindo o real ao virtual, os personagens se transformam no que se vê em cada filme. 


Assista à franquia de Guardiões da Galáxia no Disney+


Veja Rocket e Groot em ação no Disney+! Todas as produções da franquia estão disponíveis no serviço de streaming. Não perca!

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