Os segredos por trás da criação de Rocket e Groot em Guardiões da Galáxia

Não se pode falar em Guardiões da Galáxia sem pensar em Rocket e Groot. O esperto guaxinim e a arvorezinha travessa são criaturas emblemáticas da franquia, responsáveis por trazer pitadas de humor e ainda mais ação para as produções.

Para que os dois ganhassem vida, uma série de recursos precisaram ser colocados em prática. É o que revela o extra Os Efeitos Visuais Intergaláticos de Guardiões da Galáxia, disponível com exclusividade no Disney+.

Confira, a seguir, como foi a criação desses dois melhores amigos!

Rocket e Groot foram interpretados por humanos





Ainda que fossem uma criatura animal e outra vegetal, havia atores reais no set para interpretar Rocket e Groot.

Krystian, um mímico polones, foi responsável pelos movimentos de Groot. Já Rocket foi interpretado por Sean, irmão de James Gunn, roteirista e diretor de Guardiões da Galáxia.

Gunn afirma que Sean "criou o personagem Rocket". "Muitas vezes ele estava com um macacão verde, com só o rosto para fora, e rastejava como um caranguejo para estar na altura de Rocket", disse o diretor.



A importância da atuação de Bradley Cooper para além da dublagem



O ator Bradley Cooper foi o responsável por dar voz ao personagem Rocket. No entanto, sua participação não parou por aí. A estrela de Hollywood também influenciou nos movimentos do personagem.

A equipe por trás da produção executiva detalha a importância de Cooper no processo de criação: "Tudo que ele fez também foi filmado. E foi usado consistentemente como referência. Os movimentos faciais e, às vezes, até os gestos", afirmaram os produtores





"Foi ou não foi feito em computador?" A pergunta que os animadores perseguiam



Para que o resultado de Rocket e Groot fosse o mais perfeito possível, os efeitos visuais tiveram um papel crucial, aliado à interpretação de todos os atores envolvidos na produção.

O objetivo era passar o máximo de veracidade aos personagens, a ponto do público se perguntar se aquilo realmente foi feito por um computador.

"Depois a equipe dos efeitos visuais vem e pega o que Bradley fez, o que Sean fez e acrescenta algo", explica James Gunn. Assim, unindo o real ao virtual, os personagens se transformam no que se vê em cada filme.



