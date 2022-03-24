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Oscar® 2022: os melhores looks de Emma Stone em 'Cruella'

24 de março de 2022
24 de março de 2022

Saiba mais sobre a moda por trás das roupas usadas pela atriz no filme indicado ao Oscar® de Melhor Figurino. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Cruella, filme estrelado por Emma Stone que você pode assistir no Disney+, foi indicado ao Oscar® 2022. O longa, que mostra como a inocente Estella Miller se transforma na vingativa Cruella de Vil, recebeu duas indicações: Melhor Figurino e Melhor Maquiagem e Penteado.

Os vestidos inovadores, extravagantes e disruptivos que a atriz usa no filme ficaram a cargo de Jenny Beavan, que realizou um trabalho de pesquisa aprofundado antes de fazer os figurinos da vilã que Glenn Close personificou em títulos como 101 Dálmatas e 102 dálmatas.

Os looks são claramente influenciados pelo punk dos anos 1970, e o vermelho (além do característico preto e branco) tem um papel importante nos trajes elegantes usados ​​por Emma Stone no filme.


Cruella


Emma Stone como Cruella de Vil: os melhores looks no filme

Envolta em uma capa branca esvoaçante, Cruella faz sua primeira aparição pública durante um evento organizado pela Baronesa von Hellman (Emma Thompson). Uma chama de fogo faz sua capa desaparecer, revelando um vestido vermelho brilhante.

Cruella


A forte presença do preto e o uso do couro são marcantes no guarda-roupa de Cruella. Em uma de suas primeiras aparições no palco, ela é vista com um longo vestido preto, que é acompanhado por uma jaqueta de couro com detalhes em cinza.

Cruella


Como vingança, a protagonista procura ofuscar a Baronesa von Hellman de todas as maneiras possíveis. Ela consegue isso com as aparições excêntricas e inesperadas que faz em cada evento que tem a Baronesa como protagonista.

Em um deles, Cruella impressiona com um vestido que se destaca pela longa cauda, a qual simula as pétalas de uma rosa vermelha. Vestida com uma jaqueta militar, a vilã impressiona a todos com um visual digno de sua fama.


Cruella


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