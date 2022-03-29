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Oscar® 2022: quem é Simu Liu, protagonista de 'Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis'

29 de março de 2022
29 de março de 2022

Descubra como começou a carreira do ator por trás do personagem Shang-Chi.


Um dos motivos do grande sucesso de Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis, disponível no Disney+, é a atuação de Simu Liu, acompanhada por um grande elenco. A produção foi indicada ao Oscar® 2022 de Melhores Efeitos Visuais, mas acabou não levando a estatueta.

Você sabe como Simu Liu começou a carreira de ator e chegou a se tornar o protagonista da produção da Marvel Studios? Descubra mais sobre ele a seguir.


Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis: Quem é Simu Liu

O filme da Marvel Studios apresenta Simu Liu como Shang-Chi, o personagem principal. Na trama, ele deve enfrentar tanto o passado que pensava ter deixado para trás quanto seu pai, o líder da perigosa organização dos Dez Anéis.

Simu Liu nasceu na China, mas se mudou para o Canadá ainda criança, onde cresceu, estudou e começou a trabalhar com cinema. O intérprete do Shang-Chi é um escritor e ator de 32 anos, que já atuou como diretor e roteirista, entre outras funções dentro do universo da criação de filmes.

Apesar de ser formado em administração de empresas, Liu iniciou a carreira de ator como figurante e dublê, em séries e filmes. Até que, em 2019, foi anunciado que ele havia sido escalado para dar vida à Shang-Chi do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Sem dúvidas, os fãs ficaram encantados com a forma como Liu desenvolveu seu papel nessa história.


O elenco que compõe Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis

Além de Simu Liu como Shang-Chi, o filme também é estrelado por Awkwafina como Katy, amiga de Shang-Chi, Meng'er Zhang, Fala Chen e Florian Munteanu. O elenco ainda conta com Michelle Yeoh como Ying Nan e Tony Leung como Xu Wenwu.

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