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Oscar® 2023: Avatar, Pantera Negra e todos os indicados da Disney ao prêmio

24 de janeiro de 2023
24 de janeiro de 2023

Confira nomes que se destacaram – como o de Angela Bassett – e os filmes da Disney que estão na corrida ao Oscar! 


Os indicados ao Oscar® foram anunciados nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, e a Disney se destacou com cinco de suas produções, disponíveis no Disney+ e nos cinemas: Avatar: O Caminho da Água, Pantera Negra: Wakanda para Sempre, Red - Crescer É Uma Fera, além do curta-metragem Le Pupille e do documentário Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft.

A lista da 95ª edição do prêmio, promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, foi apresentada pelos atores Riz Ahmed e Allison Williams. E uma das melhores surpresas foi a presença de Avatar: O Caminho da Água nomeado na principal categoria da premiação – a de Melhor Filme.

Os vencedores do Oscar® 2023 serão conhecidos no dia 12 de março, em evento no Dolby Theatre, em Los Angeles, Estados Unidos. O apresentador Jimmy Kimmel será o mestre de cerimônias.

Veja, abaixo, mais detalhes e todos os indicados da Disney aos prêmios:


Avatar: O Caminho da Água é indicado como Melhor Filme e em outras três categorias

O segundo filme da franquia dirigida por James Cameron brilhou na lista de indicados ao Oscar® 2023. Avatar: O Caminho da Água foi nomeado em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Som, Melhor Design de Produção e Melhores Efeitos Visuais.

O longa-metragem, que segue em cartaz nos cinemas, mostra o casal Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) em outra etapa de suas vidas em Pandora. Os dois precisam defender seus filhos de novos perigos vivendo agora em uma comunidade cercada pelo mar.

Angela Bassett como Melhor Atriz Coadjuvante


Pantera Negra: Wakanda Para Sempre recebeu cinco indicações

No Oscar® 2023, Pantera Negra: Wakanda para Sempre foi lembrado em cinco categorias. O maior destaque foi para Angela Bassett por sua atuação como a Rainha Ramonda: ela foi nomeada para concorrer na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Angela chegará para a cerimônia como uma forte concorrente ao prêmio, já que venceu o Globo de Ouro® e o Critics Choice Awards®, recentemente, em outras indicações ao posto de Melhor Atriz Coadjuvante.

Já “Lift Me Up”, música gravada por Rihanna para o segundo filme de T’Challa, integra os indicados ao prêmio de Melhor Canção Original. O tema do filme foi o primeiro da cantora pop lançado nos últimos seis anos.

Nas categorias técnicas, Pantera Negra: Wakanda para Sempre também marcou presença, sendo indicados aos prêmios de Melhores Efeitos Visuais, Melhor Maquiagem e Melhor Figurino.

Em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, a nação detentora do vibranium passa por uma crise generalizada após a morte do rei T’Challa. O país africano enfrenta uma ameaça totalmente nova, que vem de um mundo imerso nas águas. O longa segue em exibição nos cinemas e estreia em breve no Disney+.

Red como Melhor Animação


Red – Crescer é Uma Fera é indicada como Melhor Animação

Lançada em março de 2022 nos cinemas, Red - Crescer é Uma Fera já está disponível no Disney+. Na trama, Mei Lee é uma garota de 13 anos que enfrenta o caos das mudanças sofridas na adolescência – e se transforma em um panda-vermelho gigante quando é submetida a fortes emoções.

No Oscar®, a animação foi indicada à categoria de Melhor Animação.

Le Pupille


Le Pupille é indicado como Melhor Curta-Metragem

O curta-metragem Le Pupille, com direção de Alice Rohrwacher, foi indicado ao prêmio de Melhor Curta-Metragem.

Ao falar sobre inocência, ganância e fantasia, a trama é ambientada em um internato católico para garotas durante a guerra. O filme de 38 minutos está disponível, na íntegra, no Disney+.

Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft


Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft é nomeado em Melhor Documentário

Katia e Maurice Krafft amavam duas coisas: um ao outro e… Vulcões. Este é o romance narrado em Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft, uma produção indicada ao Oscar® de Melhor Documentário e disponível no Disney+.

O casal, que morreu em 1991, percorreu o mundo caçando erupções vulcânicas e documentando suas descobertas.

Agora é esperar pela premiação e torcer pelos concorrentes do Disney+.

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