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NOVIDADES DISNEY+

6 músicas da Disney que ganharam o Oscar® de Melhor Canção Original

18 de março de 2022
18 de março de 2022

Saiba mais sobre as músicas que emocionaram milhares de fãs ao redor do mundo nos filmes da Disney.


Além de nos emocionar com suas letras e performances, essas músicas também receberam prêmios no Oscar®. As músicas da Disney, que ocupam um lugar no coração de cada um dos fãs, foram reconhecidas não apenas pelo público, mas também pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Vamos conhecer algumas das músicas que representaram filmes icônicos que estão disponíveis no Disney+.

frozen


Frozen: “Let it Go”


Música que se transformou em hit mundial, “Let it Go” foi composta por Kristen Anderson e Robert Lopez para o filme da Disney Frozen: Uma Aventura Congelante, que ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 2014. Em sua versão cinematográfica, foi interpretada por Idina Menzel em seu papel vocal como Rainha Elsa, enquanto, em sua versão pop, ganhou a interpretação da cantora e atriz Demi Lovato.


pocahontas


Pocahontas: “Colors of the Wind”


A música “Color of the Wind”, escrita e composta por Stephen Schwartz e Alan Menken para o filme da Disney Pocahontas, ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 1996. A música é interpretada pela cantora Vanessa Williams e fala sobre a natureza e a convivência em equilíbrio de todos os seres da terra.


aladdin


Aladdin: “A Whole New World”


A música “A Whole New World”, composta por Tim Rice e Alan Menken para o filme da Disney, Aladdin, ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 1993. A versão original é interpretada pelos artistas Brad Kane e Lea Salonga.


o rei leão


O Rei Leão: “Can You Feel the Love Tonight”

A música “Can You Feel the Love Tonight”, composta por Elton John e com letra de Tim Rice para o filme da Disney O Rei Leão, ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 1995. No filme, foi interpretada por Kristle Edwards, Joseph Williams, Sally Dworsky, Nathan Lane e Ernie Sabella.


toy story


Toy Story 3: “We Belong Together”

A música “We Belong Together”, escrita e interpretada por Randy Newman para o filme Toy Story 3, ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original de 2011. O compositor e cantor já havia ganhado um Oscar® por “If I Didn't Have You”, de Monstros S.A., em 2002.


viva


Viva: “Remember Me”

A música “Remember Me”, escrita por Robert Lopez e Kristen Anderson para o filme Viva - A Vida é uma Festa, ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 2018. Foi interpretada por vários artistas, como Carlos Rivera para países de língua espanhola. O ator Gael Garcia Bernal foi o responsável pela interpretação original e há, ainda, a versão em dueto de Miguel e Natalia Lafourcade.

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