Painel de Guardiões da Galáxia: Vol 3 na CCXP tem presença de Kevin Feige e Zoë Saldaña

Presidente da Marvel Studios anunciou o primeiro trailer da produção e prometeu muita emoção na Fase 5 da Marvel.

Ao som do tema da Marvel sendo executado ao vivo por uma banda de percussão, o painel da Marvel Studios começou sendo ovacionado de pé pelo público presente no Palco Thunder na Comic Con Experience (a CCXP 2022), que acontece em São Paulo de 1º a 4 de dezembro.

Na quinta-feira (1º de dezembro), dia com os principais destaques de Disney em painéis super concorridos, os fãs viram – empolgados – as primeiras imagens de Guardiões da Galáxia: Vol 3.







Muita aventura e diversão em Guardiões da Galáxia: Vol 3





Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, apareceu pessoalmente diante de um caloroso público para avisar que é bom todo mundo estar preparado: a Fase 5 da Marvel vai ser emocionante!

Em seguida, ele convidou a atriz Zoë Saldaña – que interpreta a Gamora na série de filmes – para falar de Guardiões da Galáxia: Vol 3. Na ocasião, foi exibido com exclusividade o primeiro trailer da produção.

Na prévia, é possível ver que Star-Lord (Chris Pratt) e seu grupo estão dispostos a tudo para fazer de Lugar Nenhum um refúgio seguro. Guardiões da Galáxia: Vol 3 tem direção de James Gunn e estreia prevista para 4 de maio de 2023.

Após a exibição do emocionante trailer que fez a plateia ir ao delírio, Kevin Feige falou um pouco sobre o que aguardar da nova aventura: “Gamora volta aos Guardiões e vem diferente, afinal o filme se passa depois de Vingadores: Ultimato. Está interessante”, disse Kevin.

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