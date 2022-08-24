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Novidades Disney+

Pais Por Acidente: quem é quem na nova série original Disney+

24 de agosto de 2022
24 de agosto de 2022

Saiba mais sobre Pais Por Acidente, a nova produção original que em breve será possível curtir no serviço de streaming.


Pais Por Acidente traz humor e aventura para os assinantes do Disney+. A nova comédia, feita inteiramente no México, apresenta a história de uma adolescente e seus três pais adotivos em uma jornada cheia de surpresas.

A produção leva o público a momentos divertidos e desafiadores. Zacatecas, Mazatlán, Pátzcuaro, La Paz e Durango são algumas das cidades mexicanas que fazem parte desta inesquecível viagem em família.

A seguir, saiba mais sobre essa história imperdível que estreia neste 24 de agosto no serviço de streaming:


Pais por Acidente | Trailer Oficial | Disney+


A sinopse de de Pais Por Acidente

A história começa no aniversário de 13 anos da jovem California. Na ocasião, ela recebe as chaves de uma van como presente-surpresa de sua mãe, Itzel.

Após passar anos sem dar notícias, Itzel deseja se encontrar com a filha na cidade de Zacatecas. Mas quem não tem muita certeza de fazer essa viagem são Miguel, Morgan e Diego, os três pais adotivos da adolescente.

No entanto, California está convencida de que a jornada é uma boa ideia, pois, finalmente, todos estarão juntos novamente.

Papás Por Encargo


Quem é quem em Pais Por Acidente: o elenco

O elenco de Pais Por Acidente inclui uma extensa lista de nomes famosos tanto dentro quanto fora do México. Descubra quem é quem na nova série de comédia:

Jorge Blanco é Miguel

Michael Ronda é Morgan

Lalo Brito é Diego

Farah Justiniani é California

Fátima Molina é Itzel

Karla Farfán é Paulina

Mauricio Isaac é Pablo Sandoval

Alfonso “Poncho” Borbolla é Riquezes

Daniel Haddad é Gamboa

Valérie Camarena Ibarra é California de niña

Martín Castro é Emilio

Giovanna Reynaud é Denisse

Santiago Torres é Neto

Hernán Mendoza é Gustavo

Itatí Cantoral é Maricarmen

Papás Por Encargo


Assista a Pais Por Acidente no Disney+

Sob a direção de Pato Safa e Javier Colinas, Pais Por Acidente tem 10 episódios, com 24 minutos de duração cada. A produção estará disponível no Disney+ a partir de 24 de agosto.

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