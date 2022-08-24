Pais Por Acidente: quem é quem na nova série original Disney+

Saiba mais sobre Pais Por Acidente, a nova produção original que em breve será possível curtir no serviço de streaming.
Pais Por Acidente traz humor e aventura para os assinantes do Disney+. A nova comédia, feita inteiramente no México, apresenta a história de uma adolescente e seus três pais adotivos em uma jornada cheia de surpresas.
A produção leva o público a momentos divertidos e desafiadores. Zacatecas, Mazatlán, Pátzcuaro, La Paz e Durango são algumas das cidades mexicanas que fazem parte desta inesquecível viagem em família.
A seguir, saiba mais sobre essa história imperdível que estreia neste 24 de agosto no serviço de streaming:
Pais por Acidente | Trailer Oficial | Disney+
A sinopse de de Pais Por Acidente
A história começa no aniversário de 13 anos da jovem California. Na ocasião, ela recebe as chaves de uma van como presente-surpresa de sua mãe, Itzel.
Após passar anos sem dar notícias, Itzel deseja se encontrar com a filha na cidade de Zacatecas. Mas quem não tem muita certeza de fazer essa viagem são Miguel, Morgan e Diego, os três pais adotivos da adolescente.
No entanto, California está convencida de que a jornada é uma boa ideia, pois, finalmente, todos estarão juntos novamente.
Quem é quem em Pais Por Acidente: o elenco
O elenco de Pais Por Acidente inclui uma extensa lista de nomes famosos tanto dentro quanto fora do México. Descubra quem é quem na nova série de comédia:
Jorge Blanco é Miguel
Michael Ronda é Morgan
Lalo Brito é Diego
Farah Justiniani é California
Fátima Molina é Itzel
Karla Farfán é Paulina
Mauricio Isaac é Pablo Sandoval
Alfonso “Poncho” Borbolla é Riquezes
Daniel Haddad é Gamboa
Valérie Camarena Ibarra é California de niña
Martín Castro é Emilio
Giovanna Reynaud é Denisse
Santiago Torres é Neto
Hernán Mendoza é Gustavo
Itatí Cantoral é Maricarmen
Assista a Pais Por Acidente no Disney+
Sob a direção de Pato Safa e Javier Colinas, Pais Por Acidente tem 10 episódios, com 24 minutos de duração cada. A produção estará disponível no Disney+ a partir de 24 de agosto.