Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Avatar: O Caminho da Água ganham prêmios Oscar® em 2023

Famosa premiação do cinema norte-americano reconheceu a obra da Marvel Studios e o recente filme de James Cameron.



A noite do último domingo, dia 12 de março, foi de festa para a equipe e o elenco de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Avatar: O Caminho da Água. Isso porque ambas as produções foram premiadas na 95ª edição do Oscar®.

Veja, a seguir, em quais categorias as duas grandes obras do cinema em 2022 ganharam a estatueta:

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre ganha o Oscar® de Melhor Figurino



Mais uma vez, Ruth Carter ganhou o Oscar® de Melhor Figurino por seu trabalho em Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Ela já havia recebido o mesmo prêmio em 2019 por seu trabalho com o longa-metragem Pantera Negra.

Ruth Carter também se tornou a primeira pessoa a ganhar o prêmio tanto por um filme original quanto por sua sequência. Em seu discurso, ela agradeceu à Academia por “reconhecer a super-heroína que cada mulher negra é”.



“Ela resiste. Ela ama. Ela supera. Ela é cada mulher neste filme”, disse a premiada figurinista no palco.

Ruth ainda agradeceu à equipe de direção e produção do longa: “Ryan Coogler, Nate Moore, obrigado a ambos por sua visão. Juntos, estamos reformulando a forma como a cultura é representada. A família Marvel, Kevin Feige, Victoria Alonso, Louis D'Esposito e seu arsenal de gênios, obrigado. Eu compartilho isso com muitos artistas dedicados cujas mãos e corações ajudaram a manifestar os figurinos de Wakanda e Talokan.”

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já pode ser visto online, exclusivamente no Disney+.

Avatar: O Caminho da Água ganha o Oscar® de Melhores Efeitos Visuais



Esta segunda viagem até Pandora rendeu a Avatar: O Caminho da Água o prêmio de Melhores Efeitos Visuais. A produção conduz o espectador por cenários espetaculares e traz personagens incríveis.

No filme, Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña) estão de volta e agora, precisam se unir aos demais Na’vi para proteger não apenas sua família, mas toda a nação.

Avatar: O Caminho da Água segue em cartaz, atraindo multidões aos principais cinemas do Brasil.