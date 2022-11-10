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Pantera Negra, Wakanda para Sempre: explicação da cena pós-crédito

10 de novembro de 2022
10 de novembro de 2022

A cena extra da nova produção de Marvel Studios traz revelações sobre o futuro da nação de Wakanda. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Pantera Negra: Wakanda para Sempre já conquistou o coração de milhões de fãs com a estreia nos cinemas. A nova produção de Marvel Studios não só apresentou uma nação submarina oculta, mas também personagens inéditos que começaram a escrever histórias fascinantes.

Na sequência de Pantera Negra (2018), o reino dos wakandianos está preparado para proteger a nação das potências mundiais que exigem obter seus recursos naturais. Aparece também um vilão inesperado para a Rainha Ramonda (Angela Bassett) e para Shuri (Letitia Wright). Ele é Namor (Tenoch Huerta).

Depois da morte do Rei T’Challa, essa nova força invasora faz com que os heróis se unam com a ajuda da guerreira Nakia (Lupita Nyong’o) e de Everett Ross (Martin Freeman) para estabelecer um novo caminho para Wakanda.

A explicação da cena pós-crédito de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Na cena pós-crédito de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, Shuri chega ao Haiti, onde se encontra com Nakia. Ali, Shuri pede que Nakia realize sozinha o ritual de luto pela morte de T’Challa, que consiste na queima de uma peça de roupa usada por ele no funeral.

Enquanto a nova super-heroína está sentada na praia, em frente a uma fogueira, Nakia acompanha Shuri e apresenta seu filho, Toussaint (nome da criança em haitiano): ela criou sozinha o menino, longe do trono e de Wakanda.

Apesar de nenhum dos dois ter ido ao funeral do antigo rei, ambos fizeram sua própria homenagem. O filho de Nakia sabe, perfeitamente, quem é seu pai e quem é ele: T’Challa, príncipe e filho do rei T’Challa. Como herdeiro, ele também recebe o nome do tão amado líder de Wakanda.

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