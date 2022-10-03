Pantera Negra: Wakanda para Sempre ganha novo trailer e pôster

A nova prévia é eletrizante e traz o que todos os fãs da produção da Marvel Studios esperavam: clique para descobrir!

Mais que uma homenagem, um legado. O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, sequência de Pantera Negra (2018), nova produção cinematográfica da Marvel Studios estreia no próximo mês de novembro e promete emocionar.

A produção leva o público de volta a Wakanda, lar do inesquecível Rei T’Challa – vivido pelo saudoso Chadwick Boseman. Agora, uma nova ameaça surge de uma nação submarina escondida chamada Talokan.

Após o emocionante teaser lançado durante a Comic-Con deste ano, um novo trailer de Pantera Negra: Wakanda para Sempre é divulgado. O filme também ganha um novo pôster e ambos podem ser vistos a seguir:





Novo trailer de Pantera Negra: Wakanda para Sempre

No vídeo, é possível ver um pouco mais sobre aqueles que vivem embaixo da água. E também como o povo das duas nações – Talokan e Wakanda – estão perto de um confronto iminente.

Também é possível perceber que Wakanda está sob ataque – e ter um vislumbre de Riri Williams (Dominique Thorne) como Coração de Ferro.

Entretanto, um dos momentos mais esperados do trailer é, certamente, a aparição completa do Pantera Negra:







Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado



Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke e Danai Gurira retornam como Rainha Ramonda, Shuri, M'Baku e Okoye, respectivamente.

A produção, que tem Tenoch Huerta como Namor, o rei de Talokan, também traz em seu elenco nomes como Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.







O que esperar de Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Neste novo filme, a Rainha Ramonda e seus fiéis aliados batalham para proteger sua nação de potências mundiais que tentam intervir em Wakanda após a morte do Rei T'Challa.

Mas enquanto o povo de Wakanda luta para embarcar em um novo capítulo, os heróis devem se unir, com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong'o) e Everett Ross (Martin Freeman), para forjar um novo caminho para o Reino.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige e Nate Moore. O longa estreia nos cinemas dia 10 de novembro.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!