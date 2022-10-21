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Pantera Negra: Wakanda para Sempre: quando estreia o novo filme da Marvel

21 de outubro de 2022
21 de outubro de 2022

Filme que encerra a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel chega em breve aos cinemas de todo o Brasil.


Prepare-se para honrar o legado do Rei T’Challa em Pantegra Negra: Wakanda Para Sempre. A nova produção da Marvel Studios promete encerrar a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) de forma triunfal.

Na produção, a rainha Ramonda (Angela Bassett) e o povo de Wakanda se unem para proteger sua nação das potências mundiais após a morte do Rei T’Challa. A trama traz ainda a nação submarina de Talokanil, liderada por Namor (Tenoch Huerta).


Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado


Quando Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia nos cinemas

O novo filme do UCM estreia no dia 10 de novembro nos cinemas de todo o Brasil. Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou direto nas bilheterias das salas de exibição.

Além de Angela Basset, o elenco conta ainda com Letitia Wrigh, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige e Nate Moore.

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