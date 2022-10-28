Pantera Negra: Wakanda para Sempre: tudo o que precisa saber antes da estreia

Pantera Negra continua usando seus poderes no novo filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre, que chega no dia 10 de novembro aos cinemas.

A estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre nos cinemas se aproxima e alguns dos fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) já estão com os ingressos em mãos para curtir o novo filme de um dos super-heróis mais queridos da Marvel.

Na contagem regressiva para o lançamento da produção, veja tudo o que é preciso saber antes de conferir o longa no dia 10 de novembro nas salas de exibição.







Quem é o Pantera Negra?



Nativo da nação africana de Wakanda, T'Challa recebeu o manto de Pantera Negra de seu pai, o rei T'Chaka, que desempenhou o papel antes dele. T'Chaka renunciou ao título quando ficou mais velho. Após a morte dele, T'Challa assumiu não apenas o trono, mas também todos os poderes do Pantera Negra.







O que aconteceu no primeiro filme do Pantera Negra?



Em Pantera Negra, T'Challa retorna à sua nação como rei legítimo após a morte de seu pai. Mas, quando um antigo e poderoso inimigo ressurge, a força de T'Challa como rei e super-herói é testada quando ele se vê envolvido em um grande conflito que coloca o destino de Wakanda e do mundo inteiro em risco.

Diante do perigo, o jovem rei se junta a seus aliados, e libera todo o seu poder para derrotar seus inimigos e garantir a segurança de seu povo e modo de vida.







Em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, uma nova ameça se aproxima

Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje lutam para proteger a sua nação das potências mundiais que passaram a agir após a morte do rei T'Challa.

Enquanto o povo de Wakanda se esforça por um futuro melhor, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong'o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o reino de Wakanda.









O filme, que conta com Tenoch Huerta Mejía como Namor, rei de uma nação submarina escondida, também é estrelado por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige e Nate Moore.

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