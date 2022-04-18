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Universo Paralelo: a nova história de mistério disponível no Disney+

18 de abril de 2022
18 de abril de 2022

A primeira série francesa se junta ao catálogo da plataforma.


O público do Disney+ pode agora aproveitar produções hollywoodianas deslumbrantes, assim como conteúdos feitos inteiramente na América Latina e em outras partes do mundo. Para ampliar ainda mais o catálogo, está disponível a primeira série do Disney+ feita na França, Universos Paralelos

A vida de quatro amigos muda para sempre quando um evento misterioso separa o grupo e envia cada um para uma dimensão diferente em uma linha do tempo distinta. Os protagonistas tentarão entender o que está acontecendo e como resolver seus novos problemas para retornar à inocência despreocupada de sua vida anterior.

Parallels


Thomas Chomel, Omar Mebrouk, Jules Houplain, Jade Pedri, Naidra Ayadi, Guillaume Labbé, Gil Alma, Elise Diamant, Dimitri Storoge, Agnès Miguras, Maxime Bergeron, Victoria Eber e Timoté Rigault estão encarregados de estrelar esta aventura adolescente muito particular que ocorre através de universos paralelos.

Ao longo de seis episódios de 40 minutos, encontraremos tudo, desde ficção científica, drama juvenil, comédia, aventura e algumas surpresas. Será que eles podem voltar à sua dimensão em tão poucos episódios? Só há uma maneira de descobrir: assistindo à série no Disney+.

Parallels


Universos Paralelos se junta ao catálogo como a primeira série francesa de muitas que chegarão durante 2022. Enquanto novos conteúdos europeus são esperados, muitas outras séries e filmes do Disney+ capturam a essência aventureira adolescente para uma maratona interminável de histórias fantásticas, como Herdeiros da Noite, os últimos filmes de Alice ou a nova versão de Freaky Friday, entre outros. 

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