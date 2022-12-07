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People’s Choice Awards 2022: os filmes vencedores que estão no Disney+

7 de dezembro de 2022
7 de dezembro de 2022

Duas produções da Disney e Marvel Studios foram destacadas nas diversas categorias do People’s Choice Awards 2022. Veja onde assistir!


A cerimônia do People's Choice Awards 2022 foi realizada nesta terça-feira, 6 de dezembro, e a Disney recebeu 4 estatuetas pelas produções Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Thor: Amor e Trovão.

A premiação do melhor da área de entretenimento e cultura – e que possui categorias dedicadas à música, ao cinema, à TV e aos games – reuniu celebridades mundiais em Santa Monica, Califórnia.

Elas desfilaram no tapete vermelho e também compartilharam uma noite de comemorações.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura


Doutor Estranho no Multiverso da Loucura entre os principais ganhadores

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi um dos filmes mais premiados da noite e pode ser visto no Disney+. A produção estrelada por Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen venceu nas seguintes categorias:

- Filme de 2022

- Estrela de cinema feminina (Elizabeth Olsen)

- Estrela de um filme de ação (Elizabeth Olsen)


Thor



People’s Choice Awards 2022: Thor recebeu uma estatueta

Thor: Amor e Trovão, da Marvel Studios, disponível no Disney+, mostra o Deus do Trovão em uma jornada diferente de tudo que já enfrentou.

O longa foi destaque na nova edição do People's Choice Awards levando para casa um prêmio na categoria Estrela de filme masculino para Chris Hemsworth, o protagonista de Thor.

Por outro lado, a banda de k-pop BTS foi a vencedora na categoria Turnê de Shows de 2022 por sua performance no BTS Permission to Dance on Stage. Um dos shows dessa série de apresentações, na cidade de Los Angeles, foi gravado e pode ser conferido no Disney+.

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