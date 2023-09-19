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Percy Jackson e os Olimpianos ganha novo e empolgante teaser

19 de setembro de 2023
19 de setembro de 2023

Prepare-se para muita ação e aventura com a nova série do Disney+: Percy Jackson e os Olimpianos.


Percy Jackson e os Olimpianos, nova série do Disney+, teve o seu segundo teaser divulgado nesta terça-feira, dia 19 de setembro. A produção ganhou também um pôster que mostra o protagonista em ação.

Baseada na famosa saga de livros do escritor norte-americano Rick Riordan, a série tem deixado muitos fãs curiosos e ansiosos pela estreia.

Confira o teaser e mais informações, a seguir:


Percy Jackson e os Olimpianos | Teaser Oficial 2 Legendado | Disney+


Qual a história de Percy Jackson e os Olimpianos


A série conta a fantástica história do semideus moderno de 12 anos, Percy Jackson (Walker Scobell).

O jovem está começando a aceitar seus poderes divinos recém-descobertos quando o deus Zeus (Lance Reddick), o acusa de roubar seu raio-mestre. 

Com a ajuda dos fiéis amigos Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deve embarcar em uma grande aventura para encontrar o raio e restaurar a ordem no Olimpo.

Como você pode ver no teaser recém-divulgado, não vão faltar ação, emoção e muitos perigos na jornada do protagonista!

Percy Jackson


Quando Percy Jackson e os Olimpianos estreia no Disney+


Os dois primeiros episódios de Percy Jackson e os Olimpianos estreiam em 20 de dezembro. Após essa data, um novo episódio será lançado semanalmente no Disney+ a cada quarta-feira.

Enquanto o dia da estreia da série não chega, você pode aproveitar para ver ou rever os filmes anteriores  (que possuem elenco e enredo não relacionados à nova produção). 

O serviço de streaming disponibiliza Percy Jackson e o Ladrão de Raios (2010) e Percy Jackson e o Mar de Monstros (2013). Não perca!

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