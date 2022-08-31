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Pinóquio: 10 fatos que você provavelmente não sabia sobre o clássico filme da Disney

31 de agosto de 2022
31 de agosto de 2022

Descubra as curiosidades que todo fã da história clássica do boneco de madeira da Disney deveria conhecer.


A famosa história de Pinóquio, o boneco de madeira criado por Gepeto e magicamente trazido à vida pela Fada Azul, estreia em breve no Disney+ em uma versão live-action que promete emocionar o público, assim como o filme de animação.

Veja 10 curiosidades sobre animação Pinóquio, de 1940, antes de sua estreia no Disney+ Day, que é comemorado em 8 de setembro e trará outras grandes novidades como Thor: Amor e Trovão, Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi, Carros na Estrada e Terra Incógnita para o streaming.

Pinóquio


1) Um verdadeiro marco para a época

Pinóquio foi o segundo filme de animação lançado pela Walt Disney Animation Studios (o primeiro foi Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937). Assim, tornou-se a primeira produção do estúdio a ver a luz do dia durante a década de 1940.

2) Muitos desenhos foram feitos para chegar ao Pinóquio ideal

O filme exigiu aproximadamente 2 milhões de desenhos durante a produção. Por fim, sobraram 300 mil na seleção final, que foram os utilizados no longa-metragem.

Gepetto


3) Easter eggs de Peter Pan e Alice no País das Maravilhas

No número musical “When You Wish Upon a Star”, quando o foco está no Grilo Falante, dois livros são vistos à esquerda: “Alice no País das Maravilhas” e “Peter Pan”, já inaugurando a tradição de incluir easter eggs nos filmes da Disney.

Naquela época, Walt Disney começou a desenvolver as duas histórias para serem levadas para o cinema. Os filmes foram lançados em 1951 e 1953, respectivamente.

4) O uso da câmera multiplano em Pinóquio

A produção da Disney utilizou uma câmera multiplano nesse filme, permitindo que as imagens fossem retiradas dos quadros de animação.

A incorporação desse tipo de câmera permitiu adicionar efeitos de perspectiva, como a cena de abertura onde Grilo Falante salta para a loja de Gepeto.

Grilo Falante


5) Grilo Falante, um personagem importante na história

Além de ser o personagem com mais diálogos e presença na tela, o Grilo Falante recebeu 27 cores diferentes para ser criado.

O personagem falador é o que tem mais cenas na produção, mas ele só interage com quatro personagens: Pinóquio, a Fada Azul, Gideão e Pavio.

6) A música de Pinóquio foi duplamente reconhecida pelo Oscar®

Pinóquio conseguiu ganhar duas estatuetas no Oscar® de 1941. O longa-metragem de animação venceu em duas categorias: Melhor Canção Original (com a música “When You Wish Upon a Star”) e Melhor Trilha Sonora.

7) “When You Wish Upon a Star” é uma das músicas de filmes mais regravadas do mundo

Originalmente cantada por Cliff Edwards (que também faz a voz original do Grilo Falante), a música "When You Wish Upon A Star" teve 125 versões em outros idiomas, sendo regravada no mundo todo.

Fada Azul


8) A Fada Azul foi criada com uma tecnologia inovadora para a época

O rotoscópio era uma máquina que permitia aos cineastas projetar imagens para filmes de animação e foi usado pela primeira vez pela Disney para criar o príncipe Florian em Branca de Neve e os Sete Anões. O mesmo método foi aplicado para criar a mágica Fada Azul, em Pinóquio.

João Honesto


9) O primeiro filme de animação da Disney com mais de um vilão

Pinóquio se diferencia de outros filmes de animação da Disney por ter quatro vilões na história. O primeiro que o protagonista encontra é João Honesto (acompanhado por seu assistente, Gideão).

O segundo e o terceiro vilões são Stromboli e o Cocheiro, respectivamente. E o último antagonista de Pinóquio é o Monstro (a baleia).

10) Um aceno para o Mickey Mouse

Ao criar o icônico boneco de madeira, os animadores se inspiraram nas luvas do Mickey Mouse para fazer as mãos do Pinóquio.

Isso se torna visível quando o personagem se transforma em um menino de verdade, pois agora Pinóquio tem dedos nas mãos (e não usa mais as luvas brancas).

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