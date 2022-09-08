Cancel
Novidades Disney+

Pinóquio: a incrível transformação de Tom Hanks em Gepeto

8 de setembro de 2022
8 de setembro de 2022

O novo live-action da Disney chegou ao serviço de streaming no Disney+ Day. Confira como Tom Hanks se transformou no famoso carpinteiro que criou Pinóquio!


A emocionante história do boneco de madeira Pinóquio, que foi criado por Gepeto e trazido à vida pela magia da Fada Azul, estreou com exclusividade no Disney+ em um novo live-action neste Disney+ Day, 8 de setembro.

O longa é protagonizado por um dos atores mais famosos de Hollywood, Tom Hanks – que interpreta o carpinteiro Gepeto. Já o jovem Benjamin Evan Ainsworth é Pinóquio. Além dos dois, o live-action conta com um grande elenco com nomes como Cynthia Erivo e Joseph Gordon-Levitt.

Tom Hanks revelou que fez questão de participar do filme e também contou ainda como “construiu” o seu Gepeto. Saiba mais sobre a transformação do ator no carismático personagem:

Pinóquio


Pinóquio: a transformação de Tom Hanks em Gepeto

O premiado ator Tom Hanks quis interpretar Gepeto no novo filme de seu amigo de longa data, o diretor Robert Zemeckis. Aos 66 anos, ele se sentiu pronto para viver o clássico personagem do carpinteiro solitário que constrói um boneco de madeira Pinóquio.

Para o novo filme, Tom e Robert decidiram manter o icônico visual de Gepeto – um senhor com uma vasta cabeleira grisalha, um grande bigode e um pequeno óculos que usa para trabalhar. As roupas também seguiram o estilo já conhecido do personagem, com um figurino simples de artesão.

Já a personalidade de Gepeto ganhou ares mais atuais. O diretor e o ator discutiram longamente como poderiam trazer o personagem para o século 21 e concordaram que o novo filme deveria mergulhar nas emoções do personagem. “Tinha que ser mais profundo, com uma maior bagagem emocional”, disse Hanks em entrevista oficial.

A dupla quis apresentar os medos que Gepeto enfrenta como "pai" de Pinóquio. “Bob e eu discutimos o fato dele encantar as pessoas com seu artesanato há duas décadas e meia. Mas o real desejo de Gepeto era fazer parte de algo maior que ele mesmo, ter uma família, essa era a chave dele", contou o ator.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set