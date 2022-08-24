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Pinóquio: novo trailer traz grandes novidades do filme live-action

24 de agosto de 2022
24 de agosto de 2022

Novas imagens mostram mais sobre a produção – dirigido pelo vencedor do Oscar® Robert Zemeckis –, a poucas semanas da estreia.


Pinóquio, uma das histórias infantis mais icônicas de todos os tempos, ganhou sua própria versão em live-action. A produção estreia no Disney+ em 8 de setembro.

O filme chega com a celebração do Disney+ Day no streaming. E seu novo trailer promete novidades incríveis. A produção segue a história de um boneco de madeira, que embarca em uma emocionante aventura para se tornar um menino de verdade.

A prévia mostra algumas das diferentes situações que Pinóquio enfrenta para realizar seu desejo. E, também, como uma mentira pode mudar a vida de uma pessoa.


Pinóquio | Teaser Trailer Legendado | Disney+


Veja, a seguir, mais detalhes sobre a produção. 

Quem é quem em Pinóquio

Dirigido e também produzido por Robert Zemeckis, Pinóquio é produzido por Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz. Na produção executiva, estão Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns.

Quanto ao elenco, grandes atores fazem parte do filme:

  • Tom Hanks é Gepetto
  • Benjamin Evan Ainsworth é Pinóquio
  • Joseph Gordon-Levitt é Jiminy Cricket
  • Cynthia Erivo é A Fada Azul
  • Keegan-Michael Key es Honest John
  • Lorraine Bracco é Sofia, A Gaviota
  • Luke Evans é o Cocheiro

Pinóquio


Quando e onde assistir a Pinóquio online?

Pinóquio será lançado no dia 8 de setembro de 2022. Os assinantes do Disney+ poderão conferir, exclusivamente, no serviço de streaming.

Disney+ Day traz ótimas propostas como Pinóquio

A celebração mundial do Disney+ Day retorna em 8 de setembro, oferecendo incríveis experiências para fãs e assinantes. Além disso, conteúdos das principais franquias do streaming ganharão novidades.

Além de Pinóquio, o Disney+ revelará os lançamentos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic nos próximos meses. O Disney+ Day acontece como parte da D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, apresentado pela Visa em Anaheim, Califórnia.

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