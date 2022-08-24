Pinóquio: novo trailer traz grandes novidades do filme live-action

Novas imagens mostram mais sobre a produção – dirigido pelo vencedor do Oscar® Robert Zemeckis –, a poucas semanas da estreia.





Pinóquio, uma das histórias infantis mais icônicas de todos os tempos, ganhou sua própria versão em live-action. A produção estreia no Disney+ em 8 de setembro.

O filme chega com a celebração do Disney+ Day no streaming. E seu novo trailer promete novidades incríveis. A produção segue a história de um boneco de madeira, que embarca em uma emocionante aventura para se tornar um menino de verdade.

A prévia mostra algumas das diferentes situações que Pinóquio enfrenta para realizar seu desejo. E, também, como uma mentira pode mudar a vida de uma pessoa.





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Pinóquio | Teaser Trailer Legendado | Disney+



Veja, a seguir, mais detalhes sobre a produção.





Quem é quem em Pinóquio





Dirigido e também produzido por Robert Zemeckis, Pinóquio é produzido por Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz. Na produção executiva, estão Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns.

Quanto ao elenco, grandes atores fazem parte do filme:

Tom Hanks é Gepetto

é Benjamin Evan Ainsworth é Pinóquio

é Joseph Gordon-Levitt é Jiminy Cricket

é Cynthia Erivo é A Fada Azul

Keegan-Michael Key es Honest John

es Lorraine Bracco é Sofia, A Gaviota

é Luke Evans é o Cocheiro







Quando e onde assistir a Pinóquio online?





Pinóquio será lançado no dia 8 de setembro de 2022. Os assinantes do Disney+ poderão conferir, exclusivamente, no serviço de streaming.





Disney+ Day traz ótimas propostas como Pinóquio





A celebração mundial do Disney+ Day retorna em 8 de setembro, oferecendo incríveis experiências para fãs e assinantes. Além disso, conteúdos das principais franquias do streaming ganharão novidades.

Além de Pinóquio, o Disney+ revelará os lançamentos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic nos próximos meses. O Disney+ Day acontece como parte da D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, apresentado pela Visa em Anaheim, Califórnia.