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Pinóquio: quem faz a voz de Gepeto no live-action da Disney

26 de agosto de 2022
26 de agosto de 2022

O inventor do famoso boneco de madeira é interpretado por Tom Hanks. Descubra quem será o responsável por dublar o personagem no Brasil.


O novo live-action da Disney, Pinóquio, faz parte das estreias Disney+ Day e chega ao Disney+ no dia 8 de setembro. No filme, embora o protagonista da história seja o boneco de madeira que ganha vida graças à magia da Fada Azul, Gepeto é essencial na trama pois é o criador de Pinóquio.

No live-action da Disney, o icônico carpinteiro é interpretado pelo ator norte-americano Tom Hanks. Mas já se sabe quem está encarregado de dublar o personagem Gepeto na versão em português do longa-metragem. 

Confira, abaixo, quem fará a voz em português de Gepeto no live-action Pinóquio da Disney:

Pinóquio


Quem faz a voz de Gepeto no live-action Pinóquio

A história clássica do velho carpinteiro italiano que criou um perfeito boneco de madeira e suas aventuras depois que ganha vida é retratada em Pinóquio, filme live-action da Disney. Coube ao astro Tom Hanks dar vida a Gepeto e é dele a voz em inglês na versão original.

Já quem for curtir as aventuras de Pinóquio na versão dublada em português, irá ouvir a voz do experiente dublador brasileiro Francisco Bretas como Gepeto.

Francisco Bretas tem uma carreira extensa como dublador, desde 1987. Ele já emprestou sua voz a personagens de filmes e séries famosas como Pequena Miss Sunshine, Foxcatcher, O Segredo de Brokeback Mountain, Rupaul’s Drag Race UK, entre outras.


Pinóquio | Teaser Trailer Legendado | Disney+;


Não perca a estreia online de Pinóquio

O filme, dirigido pelo vencedor do Oscar® Robert Zemeckis, estará online no Disney+ a partir de 8 de setembro de 2022.

Pinóquio


No marco do Disney+ Day, o longa-metragem traz de volta um dos grandes personagens clássicos da Disney e espera por você junto com outras grandes estreias de produções das franquias Disney: Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic.

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