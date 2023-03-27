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Pluto: qual a origem do famoso personagem da Disney e em quais filmes ele aparece

27 de março de 2023
27 de março de 2023

No Disney+, você pode assistir a vários filmes com a participação do carismático Pluto.


Além do Mickey, da Minnie e do Pato Donald, outros personagens clássicos da Disney conquistaram - e seguem conquistando - o coração do público. Um deles é o famoso Pluto!

O personagem apareceu pela primeira vez em Os Prisioneiros, um curta-metragem de 1930, embora não tivesse esse nome na época.

Na década de 1940, Pluto ganhou um Oscar® especial como cão ator mais promissor, segundo o site do The Official Disney Fan Club

Essa estatueta encontra-se agora no antigo escritório de Walt, que foi restaurado em 2015, informa o site.

Abaixo, você confere mais curiosidades sobre o Pluto.

Pluto

Como é feito o latido do Pluto

Apesar de ser um personagem de poucas palavras, Pluto é muito expressivo com os seus ruídos e latidos

Um dos atores que deu voz a Pluto foi Bill Farmer, mais conhecido por dublar o Pateta, na versão original em inglês.

Engana-se quem pensa que dublar o personagem é algo fácil de se fazer. Os latidos de Pluto dão muito trabalho, pois Farmer precisa expressar toda uma gama de emoções com um simples grunhido.

Mickey Salva o Natal


Em que filmes do Disney+ o Pluto aparece?

No Disney+, você pode conferir alguns curta-metragens protagonizados por esse personagem carismático, como Cães de Salvamento (1947), Ladrão de Osso (1948) e O Pacote Surpresa do Pluto (1949).

Além disso, no serviço de streaming, você encontra filmes que, embora não sejam protagonizados pelo Pluto, têm a participação dele.

Alguns exemplos: O Príncipe e o Mendigo (1990), Mickey, Donald e Pateta em Os Três Mosqueteiros (2004), Mickey e a História das Duas Bruxas (2021) e Mickey Salva o Natal (2022).

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