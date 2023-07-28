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NOVIDADES DISNEY+

Por que você precisa ver Art Attack: Modo Desafio no Disney+

28 de julho de 2023
28 de julho de 2023

Na nova produção, os cinco apresentadores precisam realizar uma série de desafios diferentes de tudo que você já viu. Saiba mais!


O Disney+ lançou, nesta quarta-feira, 26 de julho, mais uma produção original imperdível, a série Art Attack: Modo Desafio.

São doze episódios nos quais os cinco apresentadores precisam cumprir vários desafios artísticos divertidos que vão de criar um busto a partir de sucata a construir uma mansão de terror!

Confira quatro motivos para ver a nova atração do serviço de streaming!


1. Art Attack: Modo Desafio vai ser uma sessão de nostalgia


É bem provável que o nome Art Attack não te soe estranho, não é mesmo? Isso porque a série é a nova versão de uma atração que fez muito sucesso nos anos 2000 no Disney Channel (e que também está disponível no Disney+).

Quem cresceu assistindo ao programa vai ter uma sessão de nostalgia com Art Attack: Modo Desafio – a série tem o mesmo espírito criativo e divertido da icônica produção que marcou muitas crianças e adolescentes no passado.



2. Os apresentadores de Art Attack: Modo Desafio impressionam pelo carisma e talento diante das câmeras


A nova versão é apresentada por cinco jovens criadores de conteúdo, artistas e influenciadores brasileiros. São eles: Carol Wang, Cauê Bueno, Paty Leda, Maju Sanchez e Tom Filho.

Como os episódios mostram, eles combinaram perfeitamente entre si! Cada um agrega bastante à equipe com suas habilidades e talentos pessoais, além de darem um show de carisma, bom-humor e criatividade na resolução dos desafios.

Em entrevista exclusiva ao site da Disney Brasil, os apresentadores declararam que o Art Attack dos anos 2000 fez parte das suas vidas.

“Crescemos vendo Art Attack, então é uma baita responsabilidade estar aqui nessa versão e foi muito legal fazer parte da nova geração”, disse Paty Leda.

3. Art Attack: Modo Desafio é perfeito para ver com crianças e adolescentes


A nova série tem um valor ainda mais especial por incentivar comportamentos e valores muito importantes para o público mais jovem.

Além da criatividade, também estão entre elas o trabalho em equipe, a persistência e a paixão pela arte. “Vamos impactar as vidas das crianças assim como o antigo Art Attack impactou as nossas vidas”, afirmou Carol Wang

Inclusive, junto com a estreia de Art Attack: Modo Desafio, também foi lançado Art Attack: Snack no Disney+, com doze curtas-metragens que explicam técnicas e encorajam os fãs a criar suas próprias artes em casa.

 É a oportunidade ideal para você tentar algo diferente com os filhos!

4. Os episódios de Art Attack: Modo Desafio são dinâmicos e rápidos para maratonar


Com duração de 22 a 36 minutos, os episódios de Art Attack: Modo Desafio rendem uma maratona muito divertida.

Afinal, todos eles são bem movimentados, com várias surpresas, momentos hilários e desafios curiosos que vão levar o público a se perguntar o que faria no lugar dos apresentadores.

“O maior diferencial é que a gente conseguiu criar um vínculo e fazer um programa muito divertido e sincero. É muito verdadeiro! O que vocês estão vendo na tela é a gente de verdade”, comenta Cauê Bueno.


Aproveite Art Attack: Modo Desafio no Disney+


Agora que você já sabe os motivos para não perder Art Attack: Modo Desafio, é só acessar o Disney+ e curtir à vontade!

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