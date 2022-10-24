Pôster e trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania são divulgados

Novos e antigos rostos se unem nesta trama de ficção científica da Marvel Studios que levará o público ao Reino Quântico.



Se o longa Pantera Negra: Wakanda Para Sempre será o responsável por fechar a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) de forma emocionante, caberá ao filme Homem Formiga e a Vespa: Quantumania dar início à Fase 5 do UCM.

Junte-se novamente aos super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), que voltam para continuar suas aventuras como Homem-Formiga e a Vespa,em breve, nos cinemas.







Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania | Trailer Oficial Legendado



Sinopse e pôster de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O diretor Peyton Reed retorna para dirigir Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. No novo filme, Scott se une a Hope e seus pais, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer).

Juntos, a família explora o chamado Reino Quântico. Lá, eles interagem com novas e estranhas criaturas. Esta será uma aventura que os levará além dos limites do que todos pensavam ser possível.







A produção ainda trará Jonathan Majors como Kang. Kevin Feige e Stephen Broussard são os produtores. Esta épica trama de ficção científica e cheia de aventuras chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

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