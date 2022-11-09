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Pré-estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre mobiliza e emociona fãs em São Paulo

9 de novembro de 2022
9 de novembro de 2022

Vestidos de branco, os convidados prestaram homenagem a Chadwick Boseman e se emocionaram ao ver a continuação da franquia da Marvel.


Uma multidão de pessoas de branco se reuniu no dia 8 de novembro no Cinemark do Shopping Eldorado, em São Paulo, para ver pela primeira vez Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

O novo filme, sequência de Pantera Negra (disponível no Disney+), lançado em 2018, era amplamente aguardado pelos fãs não só devido ao sucesso do primeiro longa como também à ampla representatividade trazida pelo elenco.

A pré-estreia contou com uma apresentação de percussão, maquiagem especial de Wakanda e a chance de fazer a saudação característica do super-herói nas fotos.

Confira como foi a noite de lançamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.


Pré-estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
Crédito: Divulgação


A espera de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chegou ao fim

A noite de lançamento do filme mais aguardado do ano começou com um tapete vermelho exclusivo para receber os convidados. Desde 18h30, eles começaram a chegar no espaço vestidos de branco, empolgados para ver um longa esperado por quatro (longos) anos.

“Esperamos por essa continuação desde 2018 né? Desde o momento que saímos do cinema do primeiro filme. É muito emocionante estar aqui finalmente”, diz Pedro Henrique Barros, designer e fã da franquia.

Segundo Pedro, o filme ocupa um espaço especial no coração dele e de outras pessoas pretas. “Foi a primeira vez que vi uma história de força não só com pessoas como eu, mas também envolvendo a África. Um lugar que muitas vezes é retratado sob o prisma da tragédia, desta vez é mostrado como poderoso e potente”, explica.


Djamila Ribeiro e Luciana Mello
Djamila Ribeiro e Luciana Mello Crédito: Divulgação



Signos de vitória em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

A embaixadora oficial do filme no Brasil, a filósofa Djamila Ribeiro, falou com orgulho de seu papel em trazer essa representatividade à frente na divulgação do longa.

“É muito importante esses signos de vitória. Para nós, que viemos de um povo que tem muita história, é muito bonito trazer isso à tona”, explica ela.

Para Djamila, o filme diz muito não só para a população negra mas também para toda sociedade. “É importante que todos enxerguem as pessoas negras em outros lugares: em lugares de poder, em lugares de resistência, contando suas histórias e narrativas. É uma honra ser embaixadora de algo tão grande”, afirma ela.


O legado de Chadwick Boseman em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Tanto Djamila como outros fãs presentes no evento disseram também estar na expectativa para ver a homenagem que o filme prestará ao ator Chadwick Boseman, intérprete de T’Challa que faleceu em 2020 após longa luta contra um câncer.

“Eu quero ver como o diretor Ryan Coogler vai abordar isso. Como ele vai prestar homenagem a alguém que é tão importante para todos nós”, diz a atriz Laura Luz.


Adriana Lessa
Adriana Lessa Crédito: Divulgação

 

Por que os convidados usaram branco na pré-estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre?

No início do trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, é possível ver os habitantes de Wakanda fazendo o mesmo em homenagem a T’Challa e, consequentemente, Chadwick Boseman.

A ideia por trás do ato na pré-estreia foi justamente seguir essa homenagem, prestando respeito ao legado deixado por Boseman e tantos outros artistas negros que trilharam o caminho para um mundo com maior representatividade e justiça.

A iniciativa surgiu no meio deste ano e tomou proporções mundiais. Um dos iniciadores foi o influenciador norte-americano Anthony Bryant. “O traje oficial de nosso retorno à Wakanda será todo branco para honrar aqueles que vieram antes de nós, nossos ancestrais”, disse ele em vídeo publicado em julho em suas redes sociais.

Identidade com qualidade Marvel em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Francisco Cardoso, influencer, diz que é emocionante estar de novo assistindo a um blockbuster como esse. “Uma história que é originalmente preta e que traz a nossa identidade para a tela com a qualidade de um filme da Marvel, da Disney. É uma grande honra estar aqui na pré-estreia”, afirma.

Outro fã emocionado é Adilson Serafin, publicitário. Segundo ele, o filme de 2018 mudou sua vida e tem uma carga emocional muito forte. “Foi um marco histórico para mim e para muita gente. Foi o primeiro filme de super-herói com elenco predominantemente negro, o que é muito significativo”.

Pouco antes de conversar com a gente, Adilson exibia orgulhoso sua fantasia de Miles Morales em uma das sessões de filmagem especial que ocorreram no local. Fazendo a saudação do Pantera Negra, o publicitário e cosplayer disse que o personagem era seu segundo favorito também devido à sua representatividade. “Tudo aqui significa muito pra mim. É uma honra estar aqui”.

A realização de um sonho na pré-estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Mário Ernesto Dias era outro fã emocionado de estar na première. Foi a primeira vez em que viu uma das estampas da Marvel que o artista ajudou a criar junto com a marca Hering, sendo vestida.

“A Marvel significa tanto pra mim e tanto pra outras pessoas, ver que isso se reflete no modo como elas se expressam é muito gratificante”, diz Mário.

O Pantera Negra também é um de seus filmes favoritos e ele revelou estar muito ansioso para a continuação. “É um filme que significa muito pra muita gente. Estar aqui e ver esse tipo de coisa acontecer na minha frente é a realização de um sonho”.

  • Lucas Wickhaus

    Lucas Wickhaus
    Crédito: Divulgação

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    Lucas Wickhaus

    Lucas Wickhaus
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  • Djamila Ribeiro

    Djamila Ribeiro
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  • Patrícia Casé e Djamila Ribeiro

    Patrícia Casé e Djamila Ribeiro
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    Patrícia Casé e Djamila Ribeiro

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  • Gabriel Hypólito

    Gabriel Hypólito
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    Gabriel Hypólito

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  • Jader Januário

    Jader Januário
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  • Karin Hils

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  • Rany Histon

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  • Sidnei Nogueira e Joesia Tales Barreto

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    Sidnei Nogueira e Joesia Tales Barreto

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  • Rodney William

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  • Ike Levy e Luciana Mello

    Ike Levy e Luciana Mello
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    Ike Levy e Luciana Mello

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  • Gabriel Fontenelle, Djamila Ribeiro e Astrid Fontenelle

    Gabriel Fontenelle, Djamila Ribeiro e Astrid Fontenelle
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  • Lucas Santana e Monique Evelle

    Lucas Santana e Monique Evelle
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    Lucas Santana e Monique Evelle

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  • Negra Li e Sofia Li

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  • Jessi Alves

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  • Tiago Barbosa

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  • Ana Paula Xongani

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  • Monalysa Alcantara

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