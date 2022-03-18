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Prepare-se para a ação: 6 filmes que você pode assistir com o Combo+

18 de março de 2022
18 de março de 2022

Descubra as histórias de aventura e ficção que você pode curtir no Disney+ e no Star+.


Uma ex-dançarina que se torna uma agente letal, dois jovens soldados que devem cruzar o território inimigo, e exposições que ganham vida durante a noite em um museu. Todas essas histórias de ação e aventura já estão disponíveis em nosso catálogo e você pode apreciá-las com o Combo+.

Aqui estão alguns dos títulos que você não pode perder no Disney+ e no Star+.

Ação, ficção e aventura no Disney +

Valente: Esta história segue a jornada heróica de Merida, uma arqueira habilidosa e filha do rei Fergus e da rainha Elinor. A jovem desafia um antigo e sagrado costume dos senhores da terra, desencadeando o caos no reino.

Quando ela corre para buscar ajuda, a única coisa que lhe é concedida é um desejo que não dá muito certo, forçando-a a usar todos os seus recursos para desfazer uma maldição.

Valente

Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba: Nesta terceira parte, prepare-se para mais uma noite hilária e cheia de aventuras dentro do museu. Larry Daley (Ben Stiller) e seus amigos heróicos embarcam em uma jornada épica para Londres para salvar a magia que dá vida às exposições do museu à noite.

Horas Decisivas: Baseado no resgate de um barco, nesta história uma forte tempestade atinge Cape Cod e destrói um petroleiro, que afunda com mais de 30 tripulantes. O capitão Bernie Webber (Chris Pine) e sua tripulação vêm em seu socorro enquanto o engenheiro-chefe Ray Sybert (Caser Affleck) luta pelo tempo.

Percy Jackson e o Mar de Monstros: As aventuras mágicas e míticas do adolescente Percy Jackson (Logan Lerman), o filho meio humano de Poseidon, continuam nesta jornada heróica. Para provar que ele não é um "herói de uma missão", Percy e seus amigos semideuses embarcam em uma jornada épica ao traiçoeiro Mar de Monstros a fim de encontrar o lendário Velocino de Ouro, que tem o poder de salvar seu mundo e todos nós!

Percy Jackson e o Mar de Monstros


Star+: mais histórias de guerreiros e espionagem


Operação Red Sparrow: Neste thriller de espionagem, Dominika (Jennifer Lawrence) é uma ex-dançarina forçada a entrar na Sparrow School, um programa do governo que a atrai para um traiçoeiro jogo de espionagem. Ela surge como uma agente mortal, mas está presa em um mundo do qual ela quer desesperadamente escapar.

Kingsman: Serviço Secreto: Uma organização secreta recruta um garoto de rua com habilidades promissoras para um programa de treinamento ultra-competitivo da agência justamente no momento em que surge uma terrível ameaça global de um gênio da tecnologia. Este filme inclui um elenco fenomenal com Colin Firth, Samuel L. Jackson e Michael Caine.

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