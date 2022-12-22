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Prepare-se para a TINI Tour 2022: A Despedida do Ano com todo o conteúdo da artista no Disney+

22 de dezembro de 2022
22 de dezembro de 2022

Cante e dance os grandes sucessos de Tini Stoessel antes de conferir o show exclusivo da artista no Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.


A artista internacional Tini Stoessel está prestes a protagonizar um de seus shows mais importantes no Campo Argentino de Polo, localizado em Buenos Aires (Argentina), e os fãs poderão assistir online e ao vivo com exclusividade no dia 23 de dezembro.

O concerto TINI Tour 2022: A Despedida do Ano vai ser transmitido em Disney+ e Star+ simultaneamente. Aproveite para desde já praticar as coreografias e cantar as músicas da artista com todo o conteúdo disponível no serviço de streaming.

Séries, filmes e shows exclusivos te esperam no Disney+ para curtir mais de Tini, e assim se preparar para o tão esperado espetáculo de encerramento de ano da cantora.

Todo o conteúdo com Tini Stoessel no Disney+

Violetta

- Violetta: as três temporadas da série teen Violetta, protagonizada por Tini, acompanham a história de uma adolescente talentosa que deve enfrentar e superar grandes obstáculos para realizar seus sonhos.

- Violetta, Momentos Favoritos: o especial apresenta os melhores momentos das três temporadas da série Violetta.

- Tini: Depois de Violetta: Neste filme, Violetta retorna de uma turnê mundial com notícias inesperadas. Agora ela é forçada a procurar sua voz interior enquanto embarca em uma jornada de autodescoberta.

Só amor e mil canções

- Só amor e mil canções: Dez anos depois da estreia de Violetta, Tini homenageia, ao lado de alguns de seus ex-colegas de elenco, proporcionando a seus fãs um show intimista, único e inesquecível com remakes de grandes sucessos da série juvenil.

Assista a TINI Tour 2022: A Despedida do Ano

O concerto TINI Tour 2022: A Despedida do Ano, que se realiza no marco de especiais Star+ LIVE, poderá ser visto ao vivo e online no Disney+, a partir das 21h desta sexta-feira, dia 23 de dezembro

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