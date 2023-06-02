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Procurando Nemo completa 20 anos: relembre como foi a estreia do filme

2 de junho de 2023
2 de junho de 2023

A produção da Disney e Pixar estreou em 2003 e segue conquistando diferentes gerações.


“P. Sherman, 42, Wallaby Way, Sidney”. Como não lembrar de essa e outras falas tão marcantes da animação Procurando Nemo (2003), disponível no Disney+? Em 2023, o filme completa 20 anos e segue amado por uma legião de fãs de todas as idades.

Na época da sua estreia (ocorrida em 4 de julho de 2003 no Brasil), o longa tornou-se um sucesso instantâneo, tendo a maior bilheteria já registrada para uma animação até então, segundo o The Official Disney Fan Club

Além disso, Procurando Nemo foi o ganhador do Oscar® de Melhor Animação, em 2004. 

Em entrevista oficial, Andrew Stanton, diretor do filme, revelou como surgiu o conceito do filme. 

“Se tivesse que rastrear a inspiração mais antiga que tive para Nemo, seriam as idas ao dentista quando eu era criança. Havia um aquário e eu ficava sempre observando os peixes, imaginando o que eles achavam de nós, humanos, olhando para nossos dentes”, disse Andrew.

Procurando Nemo


Relembre a história de Procurando Nemo 


 Procurando Nemo se passa no mundo subaquático da maior barreira de corais da Austrália. Quando Nemo, um jovem peixe-palhaço, é inesperadamente levado para longe de casa, seu pai superprotetor, Marlin, e a adorável Dory, uma peixinha com dificuldade de guardar memórias, decidem partir em seu resgate. 

Eles embarcam em uma aventura épica que os leva a um mundo de aventuras com tubarões, tartarugas, águas-vivas e gaivotas.

Divirta-se com Procurando Nemo no Disney+


Comemore os 20 anos de Procurando Nemo vendo e revendo a animação à vontade no Disney+

Aproveite para assistir à continuação da saga marinha em Procurando Dory (2016), também disponível no serviço de streaming.

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