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NOVIDADES MARVEL

Quais artistas aparecem em Projeto Renner, o novo reality de Jeremy Renner no Disney+

14 de abril de 2023
14 de abril de 2023

O ator, que interpreta o Gavião Arqueiro nos filmes e séries da Marvel Studios, revela suas habilidades em mecânica e construção na série original do Disney+. Nesse processo, ele recebe a ajuda de grandes celebridades!


Por trás das telas, Jeremy Renner tem uma faceta desconhecida por muitos de seus fãs: a de um construtor veterano que tem paixão por comprar e transformar enormes veículos. Isso é revelado em Projeto Renner, que pode ser visto exclusivamente no Disney+ a partir do dia 12 de abril

Na produção, o ator, que interpreta o Gavião Arqueiro nos filmes e séries da Marvel Studios, se reúne com seu melhor amigo e sócio de negócios, Rory Millikin, e uma equipe incrível de construtores. 

Tudo com o objetivo de viajar o mundo buscando transformar veículos retirados de circulação para que sirvam com um propósito diferente: ajudar a população.

Além da sua equipe, Jeremy divide seu tempo e suas experiências únicas com grandes celebridades que vão te surpreender em ação. Conheça algumas dessas pessoas a seguir. 


Projeto Renner | Trailer Oficial | Disney+

Vanessa Hudgens e todas as celebridades do Projeto Renner


Nos episódios, Renner se reúne com o ator e produtor Anthony Mackie (Falcão e o Soldado Invernal), a atriz e cantora Vanessa Hudgens (High School Musical) e o ator e produtor Anil Kapoor. Jeremy também recebe a companhia do cantor e compositor Sebastian Yatra (Encanto). 

Cada um deles transmite seu entusiasmo e ajuda Renner a entregar os veículos finalizados a cada organização que pretendem ajudar. 

Jeremy Renner está pronto para colocar em prática seu projeto de renovação! O ator, indicado duas vezes ao Oscar®, se une mais uma vez ao Disney+ para compartilhar sua grande paixão no Projeto Renner. Não perca!

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