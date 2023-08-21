Quais atores dos filmes aparecem na temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical?

A última temporada da série estreou no Disney+ trazendo alguns rostos já conhecidos da trilogia de filmes.

As férias acabaram e os alunos da East High estão de volta à escola para a temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical, disponível no Disney+.

Nos novos episódios, cheios de metalinguagem, os personagens estão se preparando para uma produção teatral baseada no filme High School Musical 3: Ano de Formatura.

Só que os planos são alterados quando a Disney anuncia que o tão aguardado filme High School Musical 4: The Reunion será filmado justamente na escola deles e os alunos poderão participar das filmagens.

Essa é a grande chance dos personagens da série, que sonham em se tornar atores, de participar de uma grande produção.

Descubra quais atores da trilogia original aparecem na série estrelada por Joshua Bassett, Sofia Wylie, Dara Reneé, Julia Lester, Frankie Rodriguez e Kate Reinders.







High School Musical: A Série: O Musical – quais atores da trilogia original aparecem na 4ª temporada da série?





Logo no início da nova temporada, você verá alguns rostos que já estiveram nos filmes da franquia. Entre eles, estão Corbin Bleu (intérprete de Chad), Monique Coleman (Taylor) e Lucas Grabeel (Ryan).

No decorrer dos episódios, outros atores que fizeram parte da trilogia High School Musical também entram em cena: Bart Johnson (Jack Bolton), Alyson Reed (Ms. Darbus) e Kaycee Stroh (Martha Cox) estão na temporada 4 da série.

Há um detalhe especial, no entanto. Como a trama é cheia de metalinguagem e aborda a produção de um filme, os atores não interpretam os seus personagens na nova temporada – estão interpretando eles mesmos!







Assista à temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+





Todos os oito episódios da temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical já estão disponíveis no Disney+. Aproveite!