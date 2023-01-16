Quais dispositivos são compatíveis para ver o Disney+? 

Descubra os dispositivos móveis, televisores e tablets nos quais você pode desfrutar de seus filmes e séries favoritos.

Não importa onde esteja, com o Disney+ você curte horas de entretenimento nos mais variados lugares. Seja aproveitando uma longa viagem, ou simplesmente deitado em seu quarto, os seguintes dispositivos são compatíveis com o serviço de streaming e possibilitam assistir a seus filmes e séries favoritos.





Dispositivos compatíveis com Disney+





O Disney+ é compatível com navegadores web, dispositivos móveis e tablets; smart TVs, aparelhos de videogame e dispositivos de streaming; HDMI, Chromecast e Airplay.







Quais os dispositivos compatíveis com o Disney+?



Dispositivos móveis e tablets





- iPhones e iPads da Apple

- Celulares e tablets Android

- Tablet Amazon Fire

- Tablets e computadores com Windows 10 e 11





Smart TVs





- Dispositivos Android TV

- Smart TVs Hisense

- Smart TVs LG WebOS

- Smart TVs Panasonic

- Smart TVs Samsung Tizen





Dispositivos conectados à TV





- Amazon Fire TV

- Apple TV (4.ª geração e posterior)

- Chromecast

- PlayStation

- Xbox

- Claro