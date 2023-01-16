Quais dispositivos são compatíveis para ver o Disney+? 

Descubra os dispositivos móveis, televisores e tablets nos quais você pode desfrutar de seus filmes e séries favoritos.
Não importa onde esteja, com o Disney+ você curte horas de entretenimento nos mais variados lugares. Seja aproveitando uma longa viagem, ou simplesmente deitado em seu quarto, os seguintes dispositivos são compatíveis com o serviço de streaming e possibilitam assistir a seus filmes e séries favoritos.
Dispositivos compatíveis com Disney+
O Disney+ é compatível com navegadores web, dispositivos móveis e tablets; smart TVs, aparelhos de videogame e dispositivos de streaming; HDMI, Chromecast e Airplay.
Quais os dispositivos compatíveis com o Disney+?
Dispositivos móveis e tablets
- iPhones e iPads da Apple
- Celulares e tablets Android
- Tablet Amazon Fire
- Tablets e computadores com Windows 10 e 11
Smart TVs
- Dispositivos Android TV
- Smart TVs Hisense
- Smart TVs LG WebOS
- Smart TVs Panasonic
- Smart TVs Samsung Tizen
Dispositivos conectados à TV
- Amazon Fire TV
- Apple TV (4.ª geração e posterior)
- Chromecast
- PlayStation
- Xbox
- Claro