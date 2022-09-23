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Novidades Disney+

Quais filmes e séries o Disney+ inclui?

23 de setembro de 2022
23 de setembro de 2022

Quer saber tudo o que é possível curtir com o Disney+? Descubra todos os conteúdos e benefícios que você acessa ao assinar o serviço de streaming.


Com o Disney+ você pode assistir a todos os filmes e séries das marcas mais famosas da The Walt Disney Company: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Isso quer dizer que grandes clássicos, produções originais e novidades imperdíveis esperam por você no serviço de streaming. No entanto, sabia que o Disney+ oferece aos seus assinantes ainda mais vantagens?

A seguir, conheça os demais benefícios disponíveis para quem assina o Disney+:


O que está inlcuído no Disney+?


Quais os benefícios que o Disney+ oferece?

1) GroupWatch: Para quem não quer sair do conforto de casa, mas quer compartilhar um filme com os amigos, o GroupWatch é o aliado ideal. O recurso permite assistir ao conteúdo simultaneamente com até 6 outras pessoas. Basta clicar no botão “+” em cada título e selecionar.

2) Download de conteúdos: Você pode baixar todos os conteúdos em seus dispositivos móveis para vê-los quando e onde quiser – mesmo sem conexão com a internet.

3) IMAX: Alguns títulos contam com o recurso IMAX, para que você possa assistir suas séries e filmes favoritos com a melhor qualidade. Esta tecnologia está disponível em dispositivos compatíveis com Disney+. (Veja a lista em help.disneyplus.com)

4) Combo+: Se você quiser ir mais longe e aproveitar uma oferta imperdível, com o melhor preço, pode assinar o Combo+. Este é um plano que permitirá acessar os catálogos do Disney+ e do Star+ – serviços independentes entre si – com uma única conta.


Quantos usuários podem assistir ao Disney+ com minha conta?

Se você quiser assistir a diferentes conteúdos ao mesmo tempo, a reprodução simultânea é permitida em até 4 telas/dispositivos. Além disso, é possível criar o perfil de até sete usuários na mesma conta Disney+.

Aproveite isso e muito mais na sua tela favorita! O que você está esperando para fazer parte do Disney+?

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