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Quais foram as inspirações para o traje de Pantera Negra em Wakanda Para Sempre

12 de janeiro de 2023
12 de janeiro de 2023

Descubra mais sobre o desenvolvimento da vestimenta icônica de Shuri como Pantera Negra.


Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que estreia dia 1º de fevereiro no Disney+, surge a nova Pantera Negra – que impressionou a todos com o desenho do icônico traje característico do super-herói remodelado para ela.

O segundo filme de Pantera Negra, da Marvel Studios, não só introduziu personagens novos a esse universo, como também apresentou Shuri (Letitia Wright) de uma forma nunca antes vista.

Mas como foi o desenvolvimento do traje da nova Pantera Negra?

Pantera Negra em Wakanda Para Sempre

No que os criadores do traje de Pantera Negra se inspiraram?

O ator e host de Marvel, Langston Belton, conversou com Ryan Meinerding, chefe de Desenvolvimento Visual da Marvel Studios, para detalhar como foi o trabalho nos bastidores para a criação do novo traje de Pantera Negra de Shuri em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

“Uma das melhores coisas de Shuri, no primeiro filme de Pantera Negra, era que ela usava trajes icônicos, surpreendentes em todos os sentidos, alguns desenhados por Ruth Carter, outros pela equipe de desenvolvimento visual”, contou Meinerding em uma entrevista para o site Marvel.com.

“Desde o princípio, estávamos tentando ver como traduzir alguns desses elementos no novo traje de Pantera Negra. E acho que, com Shuri, queríamos encontrar uma expressão um pouco mais feroz para a roupa”, acrescentou Meinerding.

“Acho que estávamos tentando envolver Shuri num personagem que ela pudesse mergulhar de um jeito que fosse unicamente seu e – para isso – era preciso criar uma versão mais feroz da Pantera Negra”, finalizou.

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