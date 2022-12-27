Cancel
Novidades Disney+

Quais os papéis dos filhos de Warwick Davis na série Willow?

28 de dezembro de 2022
28 de dezembro de 2022

O protagonista desta produção não é o único da família a participar! Veja todos os detalhes!


Em 1988, Warwick Davis deu vida a Willow Ufgood no filme Willow – Na Terra da Magia. Agora, o ator volta a interpretar o personagem em Willow, embarcando em novas aventuras.

O que nem todo mundo sabe é que ele não é o único membro de sua família trabalhando na produção. Seus filhos, Anabelle e Harrison, também fazem parte de Willow. Saiba mais detalhes a seguir:

Willow

Willow: que personagens os filhos de Warwick Davis interpretam?

Na série do Disney+, Anabelle Davis interpreta Mims Ufgood, filha de Willow. Ou seja, eles são pai e filha na ficção também!

No caso de Harrison, ele é o dublê de seu pai. "Eles me perguntaram quem eu queria que fosse meu sósia e eu disse que meu filho de 18 anos tem a mesma altura e anda como eu", disse o ator em entrevista à revista Entertainment Weekly.

Aproveite para ver Willow

Toda quarta-feira, um novo capítulo estreia. Siga as aventuras mágicas e épicas deste feiticeiro!

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set