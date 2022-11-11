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Quais personagens aparecem na cena pós-crédito de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

11 de novembro de 2022
11 de novembro de 2022

Como em todos filmes da Marvel Studios, há surpresas depois dos créditos finais. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A espera finalmente acabou: Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já pode ser visto nos cinemas brasileiros. A mais nova produção da Marvel Studios dá continuidade à trama do super-herói lançada em 2018.

No longa inédito, a rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e Dora Milaje lutam para proteger sua nação das potências mundiais que intervêm após a morte do rei T'Challa.

Como é tradição em todos os filmes da Marvel Studios, há uma cena pós-crédito que contém informações importantes para o futuro de Pantera Negra e do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Saiba mais detalhes sobre essa cena abaixo:

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


Pantera Negra: Wakanda Para Sempre: Quem aparece na cena pós-crédito

O filme dirigido por Ryan Coogler tem uma única cena pós-crédito, onde aparece um novo e surpreendente personagem.

Shuri, Nakia (Lupita Nyong'o) e Toussaint (Divine Love Konadu-Sun), filho de T'Challa e Nakia, aparecem na cena “escondida”. Neste ponto do filme, Shuri chega ao Haiti para visitar Nakia, que a apresenta ao próprio filho.

Apesar de Wakanda e Shuri não saberem da existência do menino, Nakia garante que a criança sabe exatamente quem ele é: o príncipe e filho do rei T'Challa.


Não perca Pantera Negra: Wakanda para Sempre

A sequência de Pantera Negra (disponível no Disney+) já está nos cinemas de todo o mundo.

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