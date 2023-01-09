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Quais são os dubladores de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no Brasil

9 de janeiro de 2023
9 de janeiro de 2023

Sucesso nos cinemas do mundo todo, a mais recente produção da Marvel Studios estreia em breve no Disney+.


A partir do dia 1º de fevereiro, os fãs têm um encontro marcado com wakandanos e talokanis em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O longa estreia exclusivamente no Disney+, após seu grande sucesso nos cinemas de todo o mundo.

Com um grande elenco encabeçado por nomes como Angela Bassett, Letitia Wright, Danai Gurira, Lupita Nyong’o e mais, a produção sobre o Pantera Negra se tornou, novamente, um marco na História do cinema.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Qual é o elenco de voz brasileiro de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Para aqueles que preferem curtir toda essa emoção sem legendas, o elenco de voz também fez um trabalho impecável na versão em português.

E a seguir, você conhece a lista completa de atores e dos personagens que eles dublaram:

- Monica Rossi faz a voz da Rainha Ramonda (Angela Basset)

- Carol Crespo faz a voz de Shuri (Letitia Wright)

- Marcia Morelli faz a voz de Nakia (Lupita Nyong’o)

- Leticia Quinto faz a voz de Okoye (Danai Gurira)

- Bruno Linhares faz a voz de Namor (Tenoch Huerta)

- Dláigelles Silva faz a voz de M’Baku (Winston Duke)

- Luci Salutes faz a voz de Riri Williams (Dominique Thorne)

- Carol Valença faz a voz da Ayo (Florence Kasumba)

- Morgana Bernabucci faz a voz de Aneka (Michaela Cohen)

- Pierre Bittencourt faz a voz de Killmonger (Michael B. Jordan)

- Marcus Jardym faz a voz de Everett Ross (Martin Freeman)

- Mariangela Cantú faz a voz de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus)

- Patricia Garcia faz a voz da Dra. Graham (Lake Bell)

- Marcus Eni faz a voz do Griô (Trevor Noah)

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Quando Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chega ao streaming

O grande sucesso da Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda para Sempre chega ao serviço de assinatura no dia 1º de fevereiro.

Onde assistir a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre online

Encerrando a Fase 4 da Marvel, o filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre poderá ser visto exclusivamente no Disney+.

Lembre que o Disney+ é a casa da Marvel no streaming, com todos os títulos, entre filmes, séries e especiais da marca disponíveis. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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