Quais são os poderes de Groot?

A arvorezinha mais travessa das Galáxias está de volta em uma série de curta-metragens só seus.
Ele fisgou o público em Guardiões da Galáxia, mas conquistou de vez o coração de todos em Eu Sou Groot. Estamos falando de Groot e seus cinco curtas-metragens da Marvel Studios disponíveis no Disney+.
A criatura alienígena que lembra uma árvore é conhecida por ter uma resposta para tudo: “Eu sou Groot”. Mas ele tem poderes bem interessantes! Veja a seguir quais são:
Quais são os super-poderes de Groot?
Integrante do povo Flora colossus, nativo do Planeta X, Groot é um ser vegetal. Seu corpo é composto de uma matéria semelhante à madeira. Com isso ele tem o poder de “cultivar” basicamente tudo em seu corpo.
Em seus membros, podem crescer armas para usar em combate ou escudos para proteger a si e aos outros. Assim como também podem brotar delicadas flores ou folhas para Groot presentear ou brincar.
Essa habilidade também dá a Groot a capacidade de se regenerar facilmente, mesmo com danos extensos. Como quando, de um fragmento de seu corpo, ele conseguiu “crescer” novamente.
Neste caso, ele segue o ciclo de crescimento de qualquer outro ser vivo: primeiro um broto surge, que cresce e se desenvolve, indo de bebê a adulto completo, passando, inclusive, pela adolescência
Por fim, o melhor amigo de Rocket Racoon também é dotado de extrema força. E, apesar de seu jeito amigável, quando confrontado ele facilmente se torna um ser feroz e selvagem.
Não perca Eu Sou Groot no Disney+
Acompanhe as aventuras de Baby Groot enquanto ele cresce – e apronta todas – pela galáxia! Os cinco curtas-metragens Eu Sou Groot já estão disponíveis no Disney+!
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