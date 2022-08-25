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Quais são os poderes de Groot?

25 de agosto de 2022
25 de agosto de 2022

A arvorezinha mais travessa das Galáxias está de volta em uma série de curta-metragens só seus. 


Ele fisgou o público em Guardiões da Galáxia, mas conquistou de vez o coração de todos em Eu Sou Groot. Estamos falando de Groot e seus cinco curtas-metragens da Marvel Studios disponíveis no Disney+.

A criatura alienígena que lembra uma árvore é conhecida por ter uma resposta para tudo: “Eu sou Groot”. Mas ele tem poderes bem interessantes! Veja a seguir quais são:

Groot


Quais são os super-poderes de Groot?

Integrante do povo Flora colossus, nativo do Planeta X, Groot é um ser vegetal. Seu corpo é composto de uma matéria semelhante à madeira. Com isso ele tem o poder de “cultivar” basicamente tudo em seu corpo.

Em seus membros, podem crescer armas para usar em combate ou escudos para proteger a si e aos outros. Assim como também podem brotar delicadas flores ou folhas para Groot presentear ou brincar. 

Essa habilidade também dá a Groot a capacidade de se regenerar facilmente, mesmo com danos extensos. Como quando, de um fragmento de seu corpo, ele conseguiu “crescer” novamente.

Neste caso, ele segue o ciclo de crescimento de qualquer outro ser vivo: primeiro um broto surge, que cresce e se desenvolve, indo de bebê a adulto completo, passando, inclusive, pela adolescência

Por fim, o melhor amigo de Rocket Racoon também é dotado de extrema força. E, apesar de seu jeito amigável, quando confrontado ele facilmente se torna um ser feroz e selvagem.

Groot


Não perca Eu Sou Groot no Disney+

Acompanhe as aventuras de Baby Groot enquanto ele cresce – e apronta todas – pela galáxia! Os cinco curtas-metragens Eu Sou Groot já estão disponíveis no Disney+!

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