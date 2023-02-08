Quais são os poderes do Homem de Ferro

Super-herói marcou o início do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

O filme Homem de Ferro estreou nos cinemas em 2008. O longa apresentava ao mundo o ator Robert Downey Jr. como Tony Stark, e dava início a mais do que uma saga – tratava-se de um verdadeiro universo: o Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

De lá para cá, vários outros super-heróis apareceram e, juntos, formaram os Vingadores. Cada um com seu super poder, suas habilidades, defenderam a Terra de terríveis inimigos como Thanos.

Você sabe dizer com quais super poderes o Homem de Ferro colaborou neste time incrível?







Além da inteligência: os poderes do Homem de Ferro





Tony Stark é conhecido por ser um excêntrico bilionário que deixou de lado a indústria armamentista após ver as terríveis consequências de seus negócios.

Porém, para além disso, ele é reconhecido por sua genialidade. E, com toda a sua inteligência, Tony inventou uma incrível armadura, a qual rendeu a ele o nome de Homem de Ferro.

Seus poderes vêm, basicamente, de seu traje. Equipado com uma Inteligência Artificial (AI) – primeiro chamada JARVIS e, depois, com o nome de FRIDAY – o equipamento permite que Stark voe.

Também é graças a essa AI que ele consegue se conectar a diferentes sistemas enquanto voa, tendo acesso a um grande banco de dados sobre seus inimigos, informações sobre locais, fatos e afins.

Sempre em constante atualização, o traje do Homem de Ferro também conta com a nanotecnologia. É graças a isso que a armadura consegue ficar armazenada dentro de um reator que Tony Stark carrega em seu peito.







Por fim, a armadura confere a ele super força, além de emitir raios destruidores pelas mãos e, claro, proteger Tony Stark dos ataques inimigos.

Acompanhe a evolução da armadura e dos poderes de Tony Stark. Todos os filmes da franquia Homem de Ferro e Vingadores estão disponíveis no Disney+.

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