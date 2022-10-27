Quais são os poderes do Pantera Negra?

O rei e super-herói é posto à prova por seus inimigos e usa todos os seus poderes para salvar sua nação, Wakanda.



Nativo da nação africana de Wakanda, T'Challa recebeu o manto de Pantera Negra de seu pai, T'Chaka, que foi morto em uma detonação de bomba.

T'Challa, como rei e super-herói, é posto à prova quando é arrastado para um grande conflito que coloca em risco o destino de Wakanda e do mundo inteiro.

Diante do perigo, o jovem se une a seus aliados e libera todo o poder do Pantera Negra para derrotar seus inimigos e garantir a segurança de seu povo e seu modo de vida.

Quais são esses poderes e por que ele é um dos super-heróis mais temidos do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)? Saiba mais sobre o filme, que pode ser visto no Disney+?







Quais poderes o Pantera Negra tem?

Como o Pantera Negra, T'Challa usa um traje de alta tecnologia que inclui uma máscara que esconde suas características e lhe dá diferentes habilidades. Com fios de vibranium entrelaçados, o traje oferece proteção contra tiros e outros elementos.

O super-herói também possui garras retráteis de vibranium e ótica de visão noturna. Além disso, o Pantera Negra pode absorver energia direcionada a ele, física ou não, e que pode ser redirecionada para defesa e ataque.

Os poderes de Pantera Negra continuam a se desdobrar com o lançamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Os ingressos já podem ser adquiridos em uma bilheteria perto de sua casa.

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