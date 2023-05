Qual a origem de Rocket revelada em Guardiões da Galáxia Vol. 3

O personagem tinha um passado que até então não havia sido revelado no cinema. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Desde que o primeiro Guardiões da Galáxia foi lançado em 2014, Rocket (voz de Bradley Cooper) se tornou querido pelo público. Com seu estilo atrevido, o guaxinim é um personagem de destaque no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Apesar disso, pouco se sabia sobre suas origens. Guardiões da Galáxia Vol. 3, agora nos cinemas, veio para mudar isso. O novo filme revela muitos detalhes sobre o personagem.

Saiba mais, abaixo!







Guardiões da Galáxia Vol. 3: como nasceu Rocket



Guardiões da Galáxia Vol. 3 mostra ao público que Rocket é um guaxinim geneticamente modificado pelo Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji).



Sem outro nome além do código 89P13, ele viveu em uma gaiola com outros animais modificados enquanto passavam por experimentos.

Nesse local, ele fez seus primeiros amigos. Juntos, decidiram dar a si mesmos seus próprios nomes. Foi assim que o nome “Rocket” surgiu, assim como os de seus companheiros: Lylla (voz de Linda Cardellini), Dentes (voz de Asim Chaudhry) e Chão (voz de Mikaela Hoover).

Os quatro sonhavam em poder viver no novo mundo criado pelo Alto Evolucionário. No entanto, quando Rocket descobriu que esses não eram os planos do vilão para eles, decidiu fugir com os amigos.

O plano não deu certo e o guaxinim perdeu os seus companheiros. Depois disso, ele conseguiu escapar de lá.





