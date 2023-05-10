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Qual a origem de Rocket revelada em Guardiões da Galáxia Vol. 3

10 de maio de 2023
10 de maio de 2023

O personagem tinha um passado que até então não havia sido revelado no cinema. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Desde que o primeiro Guardiões da Galáxia foi lançado em 2014, Rocket (voz de Bradley Cooper) se tornou querido pelo público. Com seu estilo atrevido, o guaxinim é um personagem de destaque no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Apesar disso, pouco se sabia sobre suas origens. Guardiões da Galáxia Vol. 3, agora nos cinemas, veio para mudar isso. O novo filme revela muitos detalhes sobre o personagem.

Saiba mais, abaixo!

Rocket


Guardiões da Galáxia Vol. 3: como nasceu Rocket


Guardiões da Galáxia Vol. 3 mostra ao público que Rocket é um guaxinim geneticamente modificado pelo Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji). 

Sem outro nome além do código 89P13, ele viveu em uma gaiola com outros animais modificados enquanto passavam por experimentos.

Nesse local, ele fez seus primeiros amigos. Juntos, decidiram dar a si mesmos seus próprios nomes. Foi assim que o nome “Rocket” surgiu, assim como os de seus companheiros: Lylla (voz de Linda Cardellini), Dentes (voz de Asim Chaudhry) e Chão (voz de Mikaela Hoover).

Os quatro sonhavam em poder viver no novo mundo criado pelo Alto Evolucionário. No entanto, quando Rocket descobriu que esses não eram os planos do vilão para eles, decidiu fugir com os amigos.

O plano não deu certo e o guaxinim perdeu os seus companheiros. Depois disso, ele conseguiu escapar de lá. 


Saiba mais sobre Rocket no novo filme da Marvel Studios 


Guardiões da Galáxia Vol. 3 já está disponível para ser assistido nos cinemas - garanta o seu ingresso na página oficial de lançamento e não perca!

Para saber todas as notícias mais recentes sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de conferir Marvel Insider!

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