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NOVIDADES DISNEY

Qual a personagem de Jamie Lee Curtis em Mansão Mal-Assombrada?

22 de julho de 2023
22 de julho de 2023

A premiada atriz dá vida a uma personagem envolta em mistérios no novo filme da Disney.


Mansão Mal-Assombrada chega aos cinemas em 27 de julho com um grande elenco – e um nome que não passa despercebido é o de Jamie Lee Curtis.

Vencedora do Oscar® de Melhor Atriz Coadjuvante em 2023, a atriz atua ao lado de nomes como Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito, LaKeith Stanfield e Jared Leto no novo filme da Disney.


O enredo apresenta Gabbie (Dawson), uma médica que descobre que sua casa é mal-assombrada e recruta uma inusitada equipe de especialistas espirituais para enfrentar os invasores sobrenaturais.

Jamie Lee Curtis interpreta qual personagem em Mansão Mal-Assombrada?


No longa-metragem, Curtis dá vida à Madame Leota, personagem que a própria atriz descreve como misteriosa e que aparece em uma bola de cristal.

Uma curiosidade: Mansão Mal-Assombrada é inspirado na famosa atração de um dos parques temáticos da Disney e a Madame Leota faz parte do passeio. 

“Ela é uma entidade desconhecida, a mulher por trás da bola de cristal. Nós a vimos no passeio, mas não sabemos por que ela está na bola. Como ela foi parar lá? O que é divertido no filme é que podemos explorar isso”, afirma Curtis, em comunicado oficial.

Confira o trabalho de Jamie Lee Curtis em Mansão Mal-Assombrada


Quer saber mais sobre a personagem de Jamie Lee Curtis? Então, não perca a estreia de Mansão Mal-Assombrada no dia 27 de julho, exclusivamente no cinema.

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