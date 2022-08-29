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Qual é a conexão de Groot com o machado de Thor 

29 de agosto de 2022
29 de agosto de 2022

A criação do machado de Thor, o Rompe-tormentas, tem tudo a ver com o Groot e essa conexão é apresentada em uma das produções dos Estúdios Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoiler!


A estreia de Thor: Amor e Trovão no Disney+ se aproxima e, com ela, é possível lembrar de inúmeros momentos épicos e personagens que se entrelaçam nas produções da Marvel Studios em que o Deus do Trovão participou.

Dois elementos muito presentes no último filme sobre Thor são suas poderosas armas. Lembramos que o martelo Mjolnir acompanhou o super-heróis em muitas aventuras, até ser destruído por sua implacável irmã (e vilã) Hela em Thor: Ragnarok (2017).

O deus asgardiano, então, decidiu criar uma nova arma para si mesmo: o machado Rompe-tormentas (também conhecido como The Stormbreaker). O machado surgiu da necessidade dele ter uma arma tão ou mais poderosa que o Mjolnir para enfrentar o vilão Thanos.

É em Vingadores: Guerra Infinita (2018) que os fãs testemunham a criação do machado Rompe-tormentas, uma das armas mais poderosas. Mas qual é a sua conexão com Groot?

Stombreaker


Como Groot está conectado ao machado de Thor?

Quem acompanhou as aventuras de Vingadores: Guerra Infinita viu a impactante cena onde Groot sacrifica parte de seu corpo para recriar o cabo da nova arma de Thor. Ele mesmo tira partes de seu corpo de árvore para que seu amigo Thor possa criar seu poderoso machado.

Quem testemunhou, no filme, a criação do Rompe-tormentas, provavelmente se lembra dessa cena como uma das mais emocionantes do filme – e da franquia dos Vingadores. Enquanto Thor está caído no chão, derrotado, Groot não hesita em usar suas habilidades para terminar de criar a nova arma e ajudar seu companheiro.

Por que o machado Rompe-tormentas foi criado?

Em Vingadores: Guerra Infinita, o filho de Odin testemunha Thanos assassinando seu fiel amigo, Heimdall, e seu irmão, Loki. Thor, então, promete matar Thanos e é resgatado no espaço pelos Guardiões da Galáxia.

A partir desse momento, Thor declara sua intenção de forjar uma nova arma para matar Thanos em Nidavellir, o mesmo lugar onde o martelo Mjolnir foi criado.

O super-herói parte nessa jornada acompanhado por Groot e Rocket. O trio chega a Nidavellir com a ajuda do ferreiro Eitri, Thor cria rompe-tormentas, também usando o metal de Uru e da energia mágica do Bifrost.

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