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Qual é a conexão entre Abominável e Wong em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis?

2 de setembro de 2022
2 de setembro de 2022

Emil Blonsky fugiu da prisão e se envolveu em uma luta contra o Feiticeiro Supremo. Agora, é preciso dar explicações aos juízes! Atenção, o conteúdo a seguir contém spoilers!


Mulher Hulk: Defensora de Heróis continua conquistando o público semana a semana, a cada novo episódio que estreia no Disney+.

Emil Blonsky/Abominável e o Mago Supremo Wong são dois dos personagens do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que participam da trama – e até dividem o ringue e também a corte!

Mas você sabe como o supervilão e arqui-inimigo de Bruce Banner está conectado ao Mago Supremo?

Abominável em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

No episódio 2 de Mulher-Hulk, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) finalmente decide representar Blonsky (Tim Roth) para libertá-lo da prisão.

Em seguida, ela descobre que Abominável escapou da prisão de segurança máxima para participar de uma luta clandestina contra Wong, (Benedict Wong), o Mago Supremo.

Esta cena explica o aparecimento de Abominável em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Ele e Wong se encontram em um clube, e lutam dentro de um ringue – o que nos leva de volta a essa mesma imagem, mas agora no filme estrelado por Shang-Chi (Simu Liu).

Emil Blonsky/Abominável


Wong força Abominável a sair da prisão

Até a estreia do episódio 3, não se sabia como Blonsky conseguiu escapar de trás das grades. No novo episódio da série da Marvel Studios, porém, ele confessa que foi Wong quem o obrigou a fugir da prisão.

Wong diz a Jennifer Walters – e, mais tarde, aos juízes na audiência para libertar Emil – que o tirou da prisão porque precisava de um oponente digno como treinamento para se tornar Mago Supremo.

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