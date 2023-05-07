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Qual é a conexão entre Guardiões da Galáxia Vol. 3 e Guardiões da Galáxia: Especial de Festas

7 de maio de 2023
7 de maio de 2023

Descubra qual a ligação do especial de Natal com o novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 já está disponível nos cinemas de todo o Brasil! O longa da Marvel Studios marca o retorno de Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoë Saldaña), Rocket (voz de Bradley Cooper), Groot (voz de Vin Diesel) e os demais Guardiões da Galáxia

O novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) começa com os protagonistas em Luganenhum. Rapidamente, suas vidas mudam quando o passado de Rocket vem à tona.

Com a vida de seu amigo em perigo, o restante dos Guardiões embarca em uma difícil missão para salvá-lo.

A última vez que o público viu os protagonistas dessa saga foi em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, que estreou em dezembro de 2022 no Disney+. E as duas produções se conectam.

Saiba mais detalhes a seguir:

Guardiões da Galáxia Especial de Festas


Como Guardiões da Galáxia: Especial de Festas e Guardiões da Galáxia Vol. 3 estão ligados?


Em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, Mantis (Pom Klementieff) e Drax (Dave Bautista) querem animar Peter Quill/Star-Lord após a perda de Gamora

Para isso, eles decidem "presenteá-lo" no Natal com seu ídolo, o ator Kevin Bacon. É assim que a dupla viaja até a Terra e sequestra o astro, levando-o a Luganenhum.

Apesar de a situação terminar bem, o personagem de Chris Pratt deixa claro para seus amigos que o que eles fizeram com Kevin Bacon foi errado.

Na segunda cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia Vol. 3, aparece um easter-egg deste especial Marvel

Na sequência, Peter e seu avô estão sentados na cozinha de casa. Star-Lord lê um jornal, e em sua capa está estampada a notícia sobre o sequestro de Kevin Bacon por alienígenas!

Guardiões da Galáxia


Assista a Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas 

O novo filme do UCM já estreou nos cinemas de todo o Brasil. Adquira seu ingresso online ou nas bilheterias das salas de exibição e confira de perto essa aventura!

Para ver Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, basta dar o play no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!

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