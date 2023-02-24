Cancel
Novidades Disney

Qual é a conexão entre o filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e a série Loki

24 de fevereiro de 2023
24 de fevereiro de 2023

Descubra como o novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se conecta à série disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Se há duas produções que parecem não ter nada em comum além do fato de terem a assinatura da Marvel Studios é Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, já nos cinemas, e Loki, disponível no Disney+.

No entanto, as duas têm algo mais em comum: o ator Jonathan Majors. Ele é Kang, o Conquistador, vilão do novo filme do UCM. E ele também participou da série, mas como “Aquele que Permanece”, uma das variantes do personagem.

O filme, que inicia a Fase 5 do UCM, aprofundou ainda mais a ligação entre esta história e a série de 2021. Descubra mais sobre essa conexão, a seguir:

Loki


A conexão entre o Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Loki

O novo filme da Marvel Studios e a série do Disney+ se conectam, também, na segunda cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

E a conexão é simples de entender. Isso porque o próprio Loki (Tom Hiddleston) e Mobius (Owen Wilson) aparecem em cena.

Na cena pós-créditos, uma variante de Kang é vista no palco, apresentando-se para uma plateia. E no público, estão os protagonistas da série Loki – que aparentemente o procuravam.

Agora, será preciso esperar a segunda temporada de Loki para compreender melhor do que se trata essa cena em particular e o que irá acontecer.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Assista a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas

Os super-heróis Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) exploram o Reino Quântico com sua família. Lá, eles conhecerão estranhas criaturas, em uma aventura que os fará ir além do que imaginavam.

Além de curtir esse filme nos cinemas, no Disney+ você pode ver Loki, além dos demais filmes e séries que compõem as diferentes fases do UCM. 

Para saber tudo sobre o Universo Cinematográfico Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!





Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set