Qual é a conexão entre o filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e a série Loki

Descubra como o novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se conecta à série disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Se há duas produções que parecem não ter nada em comum além do fato de terem a assinatura da Marvel Studios é Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, já nos cinemas, e Loki, disponível no Disney+.

No entanto, as duas têm algo mais em comum: o ator Jonathan Majors. Ele é Kang, o Conquistador, vilão do novo filme do UCM. E ele também participou da série, mas como “Aquele que Permanece”, uma das variantes do personagem.

O filme, que inicia a Fase 5 do UCM, aprofundou ainda mais a ligação entre esta história e a série de 2021. Descubra mais sobre essa conexão, a seguir:







A conexão entre o Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Loki





O novo filme da Marvel Studios e a série do Disney+ se conectam, também, na segunda cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

E a conexão é simples de entender. Isso porque o próprio Loki (Tom Hiddleston) e Mobius (Owen Wilson) aparecem em cena.

Na cena pós-créditos, uma variante de Kang é vista no palco, apresentando-se para uma plateia. E no público, estão os protagonistas da série Loki – que aparentemente o procuravam.

Agora, será preciso esperar a segunda temporada de Loki para compreender melhor do que se trata essa cena em particular e o que irá acontecer.







Assista a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas





Os super-heróis Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) exploram o Reino Quântico com sua família. Lá, eles conhecerão estranhas criaturas, em uma aventura que os fará ir além do que imaginavam.

Além de curtir esse filme nos cinemas, no Disney+ você pode ver Loki, além dos demais filmes e séries que compõem as diferentes fases do UCM.

Para saber tudo sobre o Universo Cinematográfico Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!