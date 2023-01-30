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Quem é Kang, o Conquistador em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

30 de janeiro de 2023
30 de janeiro de 2023

Um dos vilões mais poderosos do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) vai mostrar seus poderes no novo filme de Scott Lang.


Ao longo da história do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), há muitos vilões que ameaçam a paz mundial. Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Kang, o Conquistador é um deles.

O filme, que estreia nos cinemas dia 16 de fevereiro, e dá início oficial à fase 5 do UCM, traz o personagem interpretado por Jonathan Majors: Kang. Conheça mais sobre esse vilão, a seguir, no trailer da produção a seguir!



'Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania' | Trailer Oficial 2 Legendado


Quem é Kang, o Conquistador no UCM?


Kang, o Conquistador é o vilão mais poderoso do UCM até o momento. Ele será o inimigo do Homem-Formiga em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, como observado no trailer do filme – que revela um pouco mais sobre o personagem.

“Eu sou o homem que pode lhe dar aquilo que você quer”, afirma Kang em um diálogo com Scott Lang (Paul Rudd) visto no trailer. Ele, por sua vez, pergunta: “E o que é?”. “Tempo”, rebate o vilão.

Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), adverte: “Ele pode reescrever a existência e extinguir linhas temporais. Você não pode confiar nele!”.

Nessa nova produção, Kang pode “brincar” com o tempo e quer ganhar a confiança de Scott Lang… Mas quais são seus planos? Descubra a partir de 16 de fevereiro nos cinemas!

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