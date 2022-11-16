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Qual é a conexão entre Pantera Negra e The Walking Dead?

16 de novembro de 2022
16 de novembro de 2022

A produção da Marvel e a famosa série de zumbis têm muito mais em comum do que parece. 


Grandes histórias, inspiração nos quadrinhos, personagens fortes e determinados a lutar e proteger seus amigos e familiares dos perigos do mundo lá fora. Pantera Negra e The Walking Dead (disponível no Star+) possuem muito mais em comum do que se possa imaginar. 

De um lado, o povo de Wakanda, uma avançada nação africana que conseguiu permanecer incógnita por décadas, desconhecida dos outros países. Do outro, sobreviventes que lutam contra o resto do mundo após um vírus zumbi se espalhar pelo planeta.

E, em ambas as produções, está Danai Gurira.


Danai Furira


Quem é Danai Gurira?


Com 44 anos, Danai Gurira é uma atriz nascida na cidade de Grinnell, no Iowa, nos Estados Unidos. Seus pais vieram do Zimbábue, então, ainda criança, ela se mudou para o país africano com eles. 

Aos 18 anos, ela retornou aos Estados Unidos, onde se dedicou ao estudo do teatro e, também, da psicologia social. Ao longo de sua carreira, ela criou e também participou de diversas produções entre peças teatrais, séries e filmes. 


Michonne


Qual a relação entre Danai Gurira, Pantera Negra e The Walking Dead?


Em seu vasto currículo artístico, Danai Gurira se destaca por alguns importantes personagens. Um deles é Okoye, a líder das Dora Milaje em Pantera Negra (2018), disponível no Disney+.

Gurira retornou ao papel da guerreira wakandana em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, a nova produção da Marvel Studios recém-chegada aos cinemas de todo o Brasil.

E Danai também fez um importante personagem em The Walking Dead. Ela deu vida à Michonne, a dona de uma poderosa catana, que entrou na temporada 3 da série, disponível no Star+

A atriz participou de 125 episódios, deixando o elenco regular de The Walking Dead em 2020

Não deixe de ver Danai Gurira em ação em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, já nos cinemas, e também em The Walking Dead

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