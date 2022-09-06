Qual é a cor do sabre de luz de Obi-Wan Kenobi e de cada personagem de Star Wars

Documentário sobre bastidores da série Star Wars Obi-Wan Kenobi estreia em breve no Disney+.



No Disney+ Day os fãs de Star Wars vão retornar ao universo criado por George Lucas com a estreia do especial Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi, exclusividade do Disney+.

O documentário mostrará os bastidores da volta de Ewan McGregor ao papel do mestre Jedi na série Obi-Wan Kenobi, saindo das sombras e empunhando mais uma vez seu sabre de luz em uma perigosa missão.

E por falar em sabres de luz, você sabe qual a cor que o sabre de Obi-Wan tem?







A cor do sabre de luz de Obi-Wan Kenobi





Em toda a franquia Star Wars, bem como suas séries e animações derivadas, vários personagens carregam sabres de luz, que são como uma espada. Diferentes sabres têm diferentes cores.

Mestre Kenobi utilizou três armas ao longo da saga, cada uma com uma empunhadura diferente. No entanto, todas três tinham uma lâmina da cor azul.







Quais as cores dos sabres de luz dos personagens dos filmes da franquia Star Wars?





Não precisa ser um Padawan para perceber que os personagens têm cores distintas em seus sabres de luz. A seguir, veja a cor de cada arma dos principais personagens da franquia:

Carregam um sabre na cor azul: Anakin Skywalker (Hayden Christensen), Luke Skywalker (Mark Hammil)e o primeiro sabre de Rey (Daisy Ridley).

Possuem um sabre de cor verde: Mestre Yoda, Qui-Gon Jinn (Liam Neeson)e outros Jedis da Ordem.

Levam um sabre na cor vermelha: Palpatine (Ian McDiarmid), Darth Maul, Conde Dookan (Christopher Lee), Darth Vader (voz de James Earl Jones), Kylo Ren (Adam Driver)e outros personagens que sucumbiram ao lado sombrio da força como os Inquisidores.

Apenas Mace Windu (Samuel L. Jackson) possui um sabre de luz na cor roxa. E Rey Skywalker é uma das poucas pessoas a ter um sabre de luz amarelo.