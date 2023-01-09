Cancel
Novidades Disney+

Qual é a origem da Ordem Jedi na saga Star Wars?

9 de janeiro de 2023
9 de janeiro de 2023

Conheça como surgiu a ordem dos protetores da Galáxia no universo de Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Desde os anos 1970, histórias de lutas com sabres de luz, viagens pelo hiperespaço e criaturas diferentes povoam a mente dos fãs de Star Wars. E o Disney+ possui em seu catálogo todas as obras saídas da mente de George Lucas e criadas pela Lucasfilm.

Além de imaginar diferentes planetas e seres, Lucas também criou os Cavaleiros Jedi, que apresentam alguns dos mais importantes personagens de toda a saga Star Wars

Conheça, a seguir, um pouco melhor a Ordem Jedi, que reúne esses Cavaleiros. 


Ordem Jedi


O que é a Ordem Jedi


Reunindo um grupo de fortes protetores, todos capazes de explorar o poder da Força, os Cavaleiros Jedi tem como objetivo manter a paz na República Galáctica

Oriundos de diferentes planetas e com distintas origens, eles se organizaram na chamada Ordem Jedi. Reunidos no Templo Jedi, lá eles treinavam seus Padawans e aprimoravam suas habilidades.

Por mais de mil gerações, os Jedi conseguiram proteger a Galáxia e, com seu senso de justiça, sabedoria e diplomacia, a mantiveram a salvo. 

Contudo, com o ressurgimento dos Sith, a Ordem Jedi perdeu sua força. Após as Guerras Clônicas, os Jedi foram nomeados como inimigos da República pelo Imperador Palpatine – o próprio Darth Sidious. Com isso, a Ordem foi erradicada e o Império pôde, então, se consolidar.

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set